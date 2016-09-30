Как избавится от мешков под глазами

Круги и мешки под глазами искусственно состаривают даже молодое и пышущее здоровьем лицо, делают его усталым и изможденным. Вернуть глазам былую яркость и заставить их снова сиять можно — главное выявить причины отечностей, а методы их устранения мы постарались систематизировать в этой статье.





Мешки под глазами: в чем причина?

Бытует мнение, что круги и мешки под глазами появляются исключительно в результате недосыпания. Это не совсем так. Конечно, переутомляемость, стрессы и нарушения сна — немаловажная причина «усталости» кожи вокруг глаз, но не основная. Вызвать появление мешков и кругов могут множество факторов. Под глазами «проявляются» злоупотребления кофеином, танином и алкоголем, заболевания сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы, возрастные изменения, предменструальный синдром и даже генетическая предрасположенность. Круги и мешки под глазами могут быть признаками аллергии и увлечения солнечными ваннами.





От причины зависит и терапия, но в любом случае необходимо соблюдать общие правила по уходу за кожей вокруг глаз. Она очень чувствительна к любому виду воздействий, поэтому снимать косметику и обрабатывать эту зону спонжами нужно очень аккуратно, не растирая и не царапая. Полезно будет и заканчивать умывание лица холодной водой, периодически делать гимнастику для глаз, а крем и гель подбирать с особой тщательностью: лучше с легкой текстурой и обогащенный экстрактами трав.





Избавить от проблемы «темных» глаз помогут салонные процедуры: ручные и аппаратные дренажи. Наши же бабушки устраняли проблему кругов и мешков под глазами исключительно своими силами. Правда, нужно помнить, что никакое домашнее средство полностью не избавит от потемнений и припухлостей, но поможет осветлить кожу и сделать проблемную зону менее заметной.





Народные средства против мешков под глазами

Уменьшит темные круги под глазами, освежит и отчасти осветлит кожу вокруг глаз огурец. Положите на закрытые глаза дольки свежего огурчика и держите в течение 5− 10 минут. Эта процедура не только поможет избавиться от припухлостей, но и успокоит ваши глаза после долгого рабочего дня у монитора компьютера. Соблюдайте осторожность — капля огуречного сока, попавшая на слизистую глаза, по причиняемым болевым ощущениям сравнима с осиным укусом! Если огурчика в холодильнике вы не обнаружили, ту же самую процедуру можно провести, используя сырой картофель, нарезанный кружочками.





Поможет избавиться от припухлых век и свежезаваренный черный, зеленый, белый или ромашковый чай. Намочите ватный спонж в напитке, немного отожмите и приложите к глазам на 10 минут. Для этих целей подойдут и чайные пакетики. Травяные чаи должного эффекта не дадут (кроме ромашкового).





А в Индии от отечностей под глазами избавляются при помощи пюре из столовой ложки томатного сока, 3− 4 капель лимона, небольшой щепотки порошка куркумы и белой муки. Пасту накладывают под глаза на 15 минут, а потом смывают. Если захотите воспользоваться рецептом индийских красавиц, не допускайте попадания массы в глаза. В противном случае, благодаря лимонному соку в составе пасты, вы, избавившись от отечностей, вместо «очей очарованья» получите красные, слезящиеся, налитые кровью глаза молодого разъяренного бычка.





После использования любого из перечисленных средств закрепите эффект холодными умываниями, которые помогут сузить кровеносные сосуды под глазами, что, в свою очередь, еще больше снизит отечность.





Пусть ваши глазки всегда остаются сияющими и молодыми!







