Чудо-отвар, который наладит работу вашей печени

Вследствие чего, на нее ложится большая нагрузка. Употребление изюма и его отвара служит хорошей профилактикой различных заболеваний печени и сердечно-сосудистой системы.





В чем же заключается секрет этого рецепта? Такой отвар оказывает стимулирующее воздействие на биохимические процессы, которые участвуют в очищении крови. Благодаря этому наша кровь лучше очищается от токсинов.





Медики довольно часто рекомендуют съедать небольшую горстку изюма по утрам — это идет на пользу здоровью нашего сердца, очищает организм от "плохого" холестерина, снижает уровень триглицеридов и помогает избежать запора.





Изюм принесет еще больше пользы вашему организму, если приготовить из него отвар. В этом случае снижается количество содержащегося в сухофруктах сахара.





Прием отвара из изюма на протяжении 4 дней хотя бы один раз в месяц позволяет наладить работу печени и восстановить ее основные функции, которые заключаются в очищении нашего организма. А также это отличное средство для улучшения пищеварения.





Как приготовить отвар из изюма





Ингредиенты:

- 2 стакана воды (400 мл.)

- 150 г. изюма





Для начала стоит отметить важность выбора качественного изюма. Не стоит останавливать свой выбор на блестящих сухофруктах — скорее всего этот блеск обязан вовсе не природе, а химической обработке для того, чтобы товар был более привлекательным. Выбирайте изюм более темных тонов, его цвет должен быть натуральным. Избегайте как слишком твердых, так и чересчур мягких сухофруктов. Изюминки должны быть чистыми и целыми.





Приготовление:

1. Первое, что нужно сделать — хорошо промыть 150 г. изюма.

2. Возьмите кастрюлю, налейте в неё два стакана воды и доведите до кипения. Когда вода закипит, добавьте в кастрюлю промытый изюм и варите его на небольшом огне в течение 20 минут. Отвар должен хорошо настояться на протяжении всей ночи.

3. На следующее утро нужно процедить полученный отвар и слегка нагреть целебную и вкусную воду.





Можете пить её немного теплой или горячей, самое главное — принимать отвар из изюма по утрам натощак. После этого нужно подождать 30-35 минут, после чего можно завтракать.





Лучше всего было бы готовить подобный отвар с вечера, таким образом каждое утро вас будет ждать новая порция свежего отвара.



