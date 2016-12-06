Как похудеть на 6-10 кг за 2 недели: ТОП-3 диеты

Новый год – хороший повод для перемен!
Ты хочешь подготовить к празднику не только дом, стол, но и свою фигуру?! Тогда тебе нужно хорошенько постараться, осталось совсем немного времени.
Некоторым достаточно к празднику обновить прическу и купить новое платье, однако если ты не собираешься на этом останавливаться и мечтаешь стать стройнее, тогда обрати внимание на системы похудения, которые позволяют похудеть на 6-10 килограммов за 2 недели.
Мария Бурмака является приверженкой японской безсолевой диеты facebook.com/maria.burmaka
Украинская певица Мария Бурмака предпочитает сбрасывать вес соблюдая японскую бессолевую диету, которая позволяет исполнительнице за 13 дней похудеть на 7-10 килограммов:
День первый
Завтрак: черный кофе. Обед: 2 яйца вкрутую, 270 г салата из свежей капусты, заправленной растительным маслом, стакан томатного сока. Ужин: 120 г жареной или вареной рыбы.
День второй
Завтрак: черный кофе, сухарик. Обед: 120 г жареной или вареной рыбы, 270 г овощного салата с растительным маслом. Ужин: 100 г вареной говядины, стакан кефира.
День третий
Завтрак: черный кофе, сухарик. Обед: 1 большой жареный кабачок в растительном масле. Ужин: 2 яйца вкрутую, 200 г вареной говядины, 270 г салата из свежей капусты, заправленной растительном маслом.
День четвертый
Завтрак: черный кофе. Обед: 1 сырое яйцо, салат из 3 больших вареных морковок, заправленный растительным маслом, 15 г твердого сыра. Ужин: 150-240 г фруктов.
День пятый
Завтрак: 270 г салата из сырой моркови, заправленный соком лимона. Обед: 120 г жареной или вареной рыбы, стакан томатного сока. Ужин: 150-240 г фруктов.
День шестой
Завтрак: черный кофе. Обед: 200 г вареной курицы, 270 г салата из свежей капусты или моркови. Ужин: 2 яйца вкрутую, стакан морковного фреша с растительным маслом.
День седьмой
Завтрак: чай. Обед: 200 г вареной говядины, фрукты – 150-240 г. Ужин: что хочешь из ужинов, кроме 3-го дня.
На восьмой день начинаем соблюдать диету в обратном порядке – повторяем меню 6-го дня. На девятый день повторяем меню 5-го дня. На десятый – меню 4-го дня и тд. В последний день диеты – тринадцатый повторяем меню 1-го дня.
Знаменитая балерина Майя Плисецкая утверждает: "Надо меньше есть. Других способов похудеть люди еще не выдумали". AP
Диета Майи Плисецкой, знаменитой российской балерины, предполагает похудение на 8-10 килограммов за 2 недели. Во время соблюдения данной системы похудения нужно придерживаться такого меню:
Завтрак: 1 чашка овсянки.
Обед: 1 чашка овощного супа, 1 миска салата.
Ужин: 1 стакан риса, 1 чашка салата, жареный лосось.
Между приемами пищи можно съедать 1 овощ и 1 фрукт. Пить очень много воды. Нельзя есть яйца, мясо, помидоры, картофель, молочные продукты, шоколад. Рыба – лишь изредка. Брокколи, овес, ячмень и чечевица приветствуются.
Балерина утверждает, что такая диета помогает сбросить 8-10 кг за 2 недели. Через 2 месяца она советует для закрепления полученного результата повторить диету.
Актриса Мария Порошина прибегает к двухнедельной диете fotobank.ru
До 10 кг лишнего веса также можно сбросить благодаря диете российской актрисы Марии Порошиной. Рассмотрим меню этой системы похудения:
Первый день первой недели
В первый день диеты в твоем меню должно быть 5 вареных картофелин и 3 вареных яйца.
Второй день
Твой рацион будет представлен одним стаканом кефира и 100 граммами творога.
Третий день
Кефир (500 мл), 1 литр фруктового сока и 2 яблока.
Четвертый день
Порция отварной курицы или говядины (400 грамм) и неограниченное количество чая без сахара.
Пятый день
В течение дня нужно питаться либо грушами, либо яблоками (полкилограмма).
Шестой день
3 отварных картофелины и 1,5 стакана кефира или простокваши.
Седьмой день
Дозволяется лишь кефир (500 мл).
Первый день второй недели
Рацион должен быть представлен лишь отварной говядиной (250 грамм).
Второй день
Овощной салат и отварная говядина (150 грамм).
Третий день
2 яблока, 2 ломтика отрубного хлеба, порция отварной говядины или курицы (200 грамм).
Четвертый день
2 яйца, отварная говядина (150 грамм), а также 150 грамм ржаного хлеба.
Пятый день
3 отварных картофелины, 700 граммов яблок и кефир (500 мл).
Шестой день
2 яйца, 2 свежих огурца, отварная курица (300 грамм) и неограниченное количество чая без сахара.
Седьмой день
2 отварных картофелины и 2 яблока.