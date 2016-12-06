Как похудеть на 6-10 кг за 2 недели: ТОП-3 диеты

Новый год – хороший повод для перемен!





Ты хочешь подготовить к празднику не только дом, стол, но и свою фигуру?! Тогда тебе нужно хорошенько постараться, осталось совсем немного времени.





Некоторым достаточно к празднику обновить прическу и купить новое платье, однако если ты не собираешься на этом останавливаться и мечтаешь стать стройнее, тогда обрати внимание на системы похудения, которые позволяют похудеть на 6-10 килограммов за 2 недели.









Мария Бурмака является приверженкой японской безсолевой диеты facebook.com/maria.burmaka





Украинская певица Мария Бурмака предпочитает сбрасывать вес соблюдая японскую бессолевую диету, которая позволяет исполнительнице за 13 дней похудеть на 7-10 килограммов:





День первый

Завтрак: черный кофе. Обед: 2 яйца вкрутую, 270 г салата из свежей капусты, заправленной растительным маслом, стакан томатного сока. Ужин: 120 г жареной или вареной рыбы.





День второй

Завтрак: черный кофе, сухарик. Обед: 120 г жареной или вареной рыбы, 270 г овощного салата с растительным маслом. Ужин: 100 г вареной говядины, стакан кефира.





День третий

Завтрак: черный кофе, сухарик. Обед: 1 большой жареный кабачок в растительном масле. Ужин: 2 яйца вкрутую, 200 г вареной говядины, 270 г салата из свежей капусты, заправленной растительном маслом.





День четвертый

Завтрак: черный кофе. Обед: 1 сырое яйцо, салат из 3 больших вареных морковок, заправленный растительным маслом, 15 г твердого сыра. Ужин: 150-240 г фруктов.





День пятый

Завтрак: 270 г салата из сырой моркови, заправленный соком лимона. Обед: 120 г жареной или вареной рыбы, стакан томатного сока. Ужин: 150-240 г фруктов.





День шестой

Завтрак: черный кофе. Обед: 200 г вареной курицы, 270 г салата из свежей капусты или моркови. Ужин: 2 яйца вкрутую, стакан морковного фреша с растительным маслом.





День седьмой

Завтрак: чай. Обед: 200 г вареной говядины, фрукты – 150-240 г. Ужин: что хочешь из ужинов, кроме 3-го дня.





На восьмой день начинаем соблюдать диету в обратном порядке – повторяем меню 6-го дня. На девятый день повторяем меню 5-го дня. На десятый – меню 4-го дня и тд. В последний день диеты – тринадцатый повторяем меню 1-го дня.







Знаменитая балерина Майя Плисецкая утверждает: "Надо меньше есть. Других способов похудеть люди еще не выдумали". AP

Диета Майи Плисецкой, знаменитой российской балерины, предполагает похудение на 8-10 килограммов за 2 недели. Во время соблюдения данной системы похудения нужно придерживаться такого меню:

Завтрак: 1 чашка овсянки. Обед: 1 чашка овощного супа, 1 миска салата. Ужин: 1 стакан риса, 1 чашка салата, жареный лосось. Между приемами пищи можно съедать 1 овощ и 1 фрукт. Пить очень много воды. Нельзя есть яйца, мясо, помидоры, картофель, молочные продукты, шоколад. Рыба – лишь изредка. Брокколи, овес, ячмень и чечевица приветствуются. Балерина утверждает, что такая диета помогает сбросить 8-10 кг за 2 недели. Через 2 месяца она советует для закрепления полученного результата повторить диету.

Актриса Мария Порошина прибегает к двухнедельной диете fotobank.ru До 10 кг лишнего веса также можно сбросить благодаря диете российской актрисы Марии Порошиной. Рассмотрим меню этой системы похудения: Первый день первой недели В первый день диеты в твоем меню должно быть 5 вареных картофелин и 3 вареных яйца.

Второй день Твой рацион будет представлен одним стаканом кефира и 100 граммами творога.

Третий день Кефир (500 мл), 1 литр фруктового сока и 2 яблока.

Четвертый день Порция отварной курицы или говядины (400 грамм) и неограниченное количество чая без сахара.

Пятый день В течение дня нужно питаться либо грушами, либо яблоками (полкилограмма).

Шестой день 3 отварных картофелины и 1,5 стакана кефира или простокваши. Седьмой день Дозволяется лишь кефир (500 мл). Первый день второй недели Рацион должен быть представлен лишь отварной говядиной (250 грамм).

Второй день Овощной салат и отварная говядина (150 грамм).

Третий день 2 яблока, 2 ломтика отрубного хлеба, порция отварной говядины или курицы (200 грамм).

Четвертый день 2 яйца, отварная говядина (150 грамм), а также 150 грамм ржаного хлеба.

Пятый день 3 отварных картофелины, 700 граммов яблок и кефир (500 мл).

Шестой день 2 яйца, 2 свежих огурца, отварная курица (300 грамм) и неограниченное количество чая без сахара.

Седьмой день 2 отварных картофелины и 2 яблока.



