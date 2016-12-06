ТОП-5 поз, которые настроят на крепкий сон

Поза ребенка





Чтобы повторить это упражнение, сядь на пятки, соедини большие пальцы ног вместе. Разведи колени в стороны на ширину таза, а лоб положи на пол. Вытяни руки и медленно наклонись вперед, при этом старайся дышать ровно. Делать это упражнение рекомендуется не больше трех-пяти минут.









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Поза голубя





Ляг на спину и согни ноги под углом 90 градусов. Правую лодыжку поставь на левое колено. Через образовавшееся пространство просунь правую руку. Скрести пальцы рук на голени левой ноги. При этом старайся сильно прижиматься тазом к полу, поднимая левое колено к груди, растягивая правое колено в противоположную сторону. Повтори несколько раз, затем сделай это упражнение на другую сторону. Если эта поза у тебе не получится с первого раза, не переживай, поскольку она требует много практики!









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Поза ночной богини









Эта поза – отличный способ, чтобы потянуть паховые связки. Чтобы повторить это упражнение, ляг на спину, соедини ступни вместе, колени при этом откинь в разные стороны. Руки при этом нужно держать ладонями вверх. Оставайся в такой позиции около трех минут.









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Поза звезды









Сначала выпрями обе ноги, потом согни их в коленях так, чтобы стопы были на полу. При этом колени нужно раздвинуть в стороны, а стопы соединить. Старайся коснуться лбом своих пяток, затем вытяни позвоночник вверх. Сделай это упражнение на десять вдохов и выдохов.









Йога – идеальный способ, чтобы расслабиться перед сном downdogboutique.com





Поза мертвого тела





Это завершающая поза. Все, что нужно сделать – просто лечь на спину и вытянуть ноги на пол. Руки при в этом упражнение можно держать свободно, главное – чтобы тебе было комфортно. Кстати, оставаться в этой позе можно столько, сколько ты хочешь.



