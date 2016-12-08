Продукт, который очистит организм от никотина

Это плохая новость, особенно для тех, кто пытается бросить курить. К счастью существует крем тартар — побочный продукт виноделия, который полностью выводит никотин из вашего организма. Более того, недельное лечение этим средством обойдётся дешевле, чем пачка жевательных резинок от курения.

Этот продукт быстро очистит ваш организм от никотина





Что такое крем тартар?

Крем тартар, тартрат калия или винный камень — органическое соединение, кислая соль калия и винной кислоты. Это безалкогольный осадок, находится на дне винной бочки.





Преимущества употребления:

Помогает избавиться от вредной привычки табакокурения

Крем тартар выводит никотин из организма — курение станет непрятным, вкус сигарет перестанет нравиться.





Для всех, кто пытается бросить курить, наилучший способ употребления крема тартар — смешать его со свежевыжатым соком апельсина. Употребление сока повысит уровень витамина С в организме, который помогает выводить никотин.

В течение 30 дней на ночь пейте сок с 1/2 чайной ложки крема тартар.





Снижает боль при артрите

100 г крема содержит 2 г магния. Этот минерал имеет способность снижать боль в суставах. Принимайте ванны с 2 столовыми ложками крема тартар и 3 ложками морской соли по 40 минут 1-2 раза в день.





Помогает при инфекциях мочевых путей

По мнению исследователей, винный камень помогает лечить такие инфекции путём изменения уровня pH мочи. Это создаёт среду, которая уничтожает бактерии, ответственные за инфекции. Добавьте в стакан воды 1,5 чайных ложки тартара калия и пару капель лимонного сока.

Пейте такой напиток 1-2 раза в день.





Избавляет кожу от акне

Винный камень — фантастическое средство для борьбы с акне, благодаря своим кислотным свойствам. Но вместо того, чтоб применять крем непосредственно на лице, нужно пить воду или апельсиновый сок с добавлением 1 чайной ложки крема тартар. Рекомендуется употреблять каждый день, со временем такая смесь устранит токсины и бактерии, которые вызывают акне.





Понижает артериальное давление

Люди, у которых низкий уровень калия в организме, имеют повышенный риск развития проблем с высоким кровяным давлением. Но к счастью, крем тартар может решить и эту проблему. 100 г крема содержит 16,500 миллиграммов калия. Если вы страдаете от высокого давления, стоит обратиться к врачу, чтоб выяснить является ли дефицит калия причиной проблем. На ночь выпивайте воду с кремом.



