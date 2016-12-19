10 распространенных мифов о курении и их опровержение

На сегодняшний день порядка 24% среди жителей старше 18 лет курит ежедневно.





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Как известно, курение связывают со многими заболеваниями, такими как: рак легких, болезни сердца, эмфизема и другие. В среднем, курильщики умирают на 14 лет раньше, чем некурящие.





Именно поэтому мы решили собрать для вас 10 самых распространенных мифов о курении и разоблачить или подтвердить их.





Миф 1: Мои здоровые привычки «перекроют» вред от курения

Некоторые курильщики уверены в том, что правильного питания и спорта достаточно для того, чтобы поддержать свое здоровье. Но это не так.





Исследования показали, что употребление здоровых продуктов и физические упражнения не снижают риски для здоровья, связанные с курением. Курение влияет на все системы органов в организме и противодействовать этому влиянию только с помощью здорового образа жизни нереально.





Миф 2: Переход на более легкие сигареты снизит риски для здоровья

Курильщики, которые перешли на легкие сигареты, как правило, компенсируют низкое содержание смол и никотина более глубоким вдыханием дыма и увеличением количества выкуриваемых сигарет.





Большинство курящих людей получает одинаковое количество опасных компонентов, содержащихся в табачном дыму. Люди, курящие легкие сигареты, точно так же страдают от рака легких, инсультов, сердечных приступов и эмфиземы.





Миф 3: Нет смысла бросать: я курю так долго, что ущерб уже нанесен

Ущерб, нанесенный курением, является кумулятивным, и чем дольше человек курит, тем больше он рискует получить опасное для жизни заболевание. Отказ от курения в любом возрасте принесет только пользу.





Преимущества отказа от курения вы сможете ощутить в короткие сроки. Уже через месяц вы будете чувствовать себя по-другому. А через год после отказа риск сердечного приступа у вас снизится на 50%.





Согласно исследованиям, курильщики, бросившие курить до 35 лет, предотвратили до 90% проблем со здоровьем, связанных с курением. Бросившие до 50 лет, снижают риски до 50%.





Миф 4: Отказ от курения – стресс, а стресс вреден для здоровья

Отказ от курения действительно вызывает стресс. Но нет никаких доказательств тому, что этот стресс имеет долгосрочные негативные последствия для организма.





На самом деле, исследования показывают, что курильщик, бросившие курить, начинают лучше питаться, больше заниматься спортом и чувствовать себя лучше.





Миф 5: Лишний вес, набираемый после отказа от курения, так же вреден, как и сам отказ

Курильщики, отказывающиеся от курения, в среднем набирают порядка 6 килограммов. Однако риск для здоровья от такого количества килограммов намного меньше, чем от продолжительного курения.





Миф 6: Только сила воли и резкий отказ поможет бросить курить

Некоторые курильщики уверены в том, что лучшим способом бросить курить является резкий отказ от курения и что сила воли – единственное эффективное средство для сдерживания тяги к табаку. Отчасти они правы: сила воли имеет важное значение. Но гораздо более эффективный результат можно получить с использованием препаратов, помогающих отказаться от курения.





Миф 7: Препараты с содержанием никотина так же опасны, как сигареты

Никотин безопасен, если его использовать по назначению. Даже ежедневное применение никотина является более безопасным, чем курение. В конце концов, это всего лишь никотин, тогда как при курении вы получаете еще порядка 4000 других соединений, в том числе и 60 известных канцерогенов, кроме него.





Миф 8: Достаточно просто сократить количество выкуриваемых сигарет

Сокращение количества выкуриваемых сигарет не является хорошим выбором. Курильщики, уменьшившие свое курение, как правило, начинают долго курить каждую сигарету, тщательнее и глубже вдыхая дым. Поэтому, даже выкуривая меньшее количество сигарет, они получают такое же количество ядовитых веществ.





Миф 9: Я единственный, кто страдает от моего курения

Табачный дым наносит вред всем окружающим вас людям. К слову, люди, работающие официантами или официантками в прокуренных барах, вдыхают столько же дыма, сколько они получили бы от выкуривания пачки сигарет в день.





Миф 10: Я уже пробовал бросить курить и у меня ничего не получилось, нет смысла пробовать больше

Большинство курильщиков, которым удалось отказаться от курения навсегда, до этого имели несколько неудачных попыток. Хотелось бы отметить, что каждая попытка делает вас ближе к вашей цели, вашему здоровью и здоровью ваших близких.



