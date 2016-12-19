Избавляемся от целлюлита: 5 проверенных способов

На сегодняшний день многие салоны красоты предлагают различные процедуры по устранению целлюлита. Цена таких процедур очень даже впечатляют, а вот эффекта порой нет никакого. Что же делать? Ведь хочется быть здоровой и красивой уже сейчас.





Предлагаем попробовать справиться с целлюлитом в домашних условиях, ведь существует множество действительно работающих способов избавиться от этого недуга.





Боремся с целлюлитом в домашних условиях: Мумие





Этот способ поможет избавиться от целлюлита, растяжек и вернуть коже былую упругость и красоту. Мумие в лечебных и косметологических целях использовали еще в Древнем Египте, и не просто так. Благодаря своему составу мумие питает кожу необходимыми минералами и витаминами.





Есть два варианта приготовления смеси на основе мумие от целлюлита:





Способ 1: растворить несколько граммов мумие в столовой ложке теплой воды. Добавить в любой детский крем и нанести на проблемные зоны. Дополнительно замотать пищевой пленкой. Смыть через 15 минут.





Способ 2: растворить несколько таблеток мумие в теплой воде и смешать с эфирными маслами апельсина, грейпфрута и сандала. Нанести на кожу и смыть через 15 минут.





Боремся с целлюлитом в домашних условиях: Кофе с глиной





Начнем с того, что из кофе можно сделать отличный кофейный скраб, который эффективно очистит кожу и сделает ее мягкой и нежной. А для борьбы с целлюлитом можно попробовать такой рецепт:





Добавляем в молотый кофе голубую глину, разводим теплой водой и наносим на кожу. Оборачиваем пищевой пленкой и оставляем на 30 минут.





Боремся с целлюлитом в домашних условиях: Массаж ложками





Кто бы мог подумать, что обычные десертные ложки могут помочь избавиться от целлюлита. Эта техника пришла к нам с востока. Может применяться также для лица и зоны декольте.





Охлаждаем ложки, намазываем их медом или кремом и массируем нужные участки кожи круговыми движениями с небольшим нажимом. Важно: движения нужно выполнять строго по часовой стреле. Внешнюю сторону ног массируем сверху вниз, а внутреннюю – снизу вверх.





Боремся с целлюлитом в домашних условиях: Соль





Для этого рецепта подойдет как морская соль, так и обычная.





Берем полстакана соли. Добавляем одну столовую ложку оливкового масла и несколько капель эфирного масла бергамота и лимона. Распариваем проблемное место и круговыми движениями наносим солевой скраб. Массируем 10-15 минут.





Боремся с целлюлитом в домашних условиях: Контрастный душ





Не нужно начинать сразу с очень горячей и очень холодной воды. Пусть температура воды для начала будет теплой и прохладной, максимально комфортной. Со временем можно сделать разницу температур больше. Начинать нужно с нескольких подходов по 10-15 секунд. Со временем нужно довести процедуру до 10-15 минут. После душа следует хорошо растереть кожу полотенцем.



