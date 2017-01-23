Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.28
USD
27.44
RUB
0.46
EUR
29.18
USD
27.39
RUB
0.46
EUR
30.08
USD
28.30
RUB
0.48
Леди
Красота и здоровье
21 января 17, 17:36
Молодость и красота: 5 правил для женщин после 30
женщина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
У каждой женщины есть мечта: всегда оставаться молодой.
Но возможно ли этого достичь? Древняя мудрость гласит: не бывает молодости тела без молодости души. Не дай ненавистным морщинкам и грусти помешать твоей красоте!

Если хочешь сохранить молодость и красоту подольше, начинай действовать. Работа над собой и своим образом жизни - возможность достичь этой вечной молодости без дорогих элексиров, косметических средств и подтяжек.

Научись любить себя. Чтобы дарить любовь, в первую очередь нужно научиться любить себя, ведь ты не можешь отдавать то, чем не владеешь. Процесс старения женщины резко запускается с того момента, когда на месте любви (к себе, ближним, миру) оказывается погоня за внешними целями. Тогда никакие косметические ухищрения не смогут вернуть молодость. Нужна настоящая любовь к себе!

Реализация, а не карьера. Когда ты находишься в напряжении и выделяемые эстрогены задействованы для утоления стресса, то все запасы строительных материалов для синтеза гормонов уходят. А ведь эстрогены - это то, что спасает нас от спазмов мозговых и коронарных сосудов, дает эмоциональную устойчивость и продлевает молодость. Если ты заботишься о творческой реализации, выстраивая атмосферу взаимопонимания - твоя деятельность способствует женскому предназначению.

Важность красивой осанки. Хорошая осанка - одно из необходимых условий здоровья и долгой молодости. Гармоничная осанка решает многие проблемы: отлаженное кровообращение в малом тазу является залогом здоровья репродуктивной системы женщины, грудной отдел позвоночника отвечает за бесперебойную работу легких и сердца, шейный отдел обеспечивает мозговой кровоток.

Дыши глубже. Жизнь - это определенное количество вдохов. Чем реже и глубже наше дыхание, тем дольше мы живем. Делая вдох, нужно расслабить мышцы. В итоге диафрагма пойдет вниз, воздух глубоко проникнет в легкие. Выдыхая, нужно, наоборот подтянуть живот: диафрагма пойдет вверх, выталкивая воздух из легких. В результате дыхание станет глубже, полноценнее, организм будет лучше обеспечен кислородом, что стимулирует обмен веществ, а значит, и обновление клеток.

Питьевой режим. Процесс старения - это еще и процесс "усыхания": утраты клетками жидкости. Поэтому очень важно поддерживать нормальный водный баланс в организме. Для этого выпивай в день не меньше 1,5 л воды.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Как избавиться от прыщей
noimage Три эффективных способа делать планку (ВИДЕО)
noimageХорошие привычки имеют свойства "заражать" других людей
noimageРабота, из-за которой толстеют
noimage7 продуктов, которые очищают организм лучше, чем лекарства
Лента новостей