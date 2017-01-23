Молодость и красота: 5 правил для женщин после 30

Но возможно ли этого достичь? Древняя мудрость гласит: не бывает молодости тела без молодости души. Не дай ненавистным морщинкам и грусти помешать твоей красоте!





Если хочешь сохранить молодость и красоту подольше, начинай действовать. Работа над собой и своим образом жизни - возможность достичь этой вечной молодости без дорогих элексиров, косметических средств и подтяжек.





Научись любить себя. Чтобы дарить любовь, в первую очередь нужно научиться любить себя, ведь ты не можешь отдавать то, чем не владеешь. Процесс старения женщины резко запускается с того момента, когда на месте любви (к себе, ближним, миру) оказывается погоня за внешними целями. Тогда никакие косметические ухищрения не смогут вернуть молодость. Нужна настоящая любовь к себе!





Реализация, а не карьера. Когда ты находишься в напряжении и выделяемые эстрогены задействованы для утоления стресса, то все запасы строительных материалов для синтеза гормонов уходят. А ведь эстрогены - это то, что спасает нас от спазмов мозговых и коронарных сосудов, дает эмоциональную устойчивость и продлевает молодость. Если ты заботишься о творческой реализации, выстраивая атмосферу взаимопонимания - твоя деятельность способствует женскому предназначению.





Важность красивой осанки. Хорошая осанка - одно из необходимых условий здоровья и долгой молодости. Гармоничная осанка решает многие проблемы: отлаженное кровообращение в малом тазу является залогом здоровья репродуктивной системы женщины, грудной отдел позвоночника отвечает за бесперебойную работу легких и сердца, шейный отдел обеспечивает мозговой кровоток.





Дыши глубже. Жизнь - это определенное количество вдохов. Чем реже и глубже наше дыхание, тем дольше мы живем. Делая вдох, нужно расслабить мышцы. В итоге диафрагма пойдет вниз, воздух глубоко проникнет в легкие. Выдыхая, нужно, наоборот подтянуть живот: диафрагма пойдет вверх, выталкивая воздух из легких. В результате дыхание станет глубже, полноценнее, организм будет лучше обеспечен кислородом, что стимулирует обмен веществ, а значит, и обновление клеток.





Питьевой режим. Процесс старения - это еще и процесс "усыхания": утраты клетками жидкости. Поэтому очень важно поддерживать нормальный водный баланс в организме. Для этого выпивай в день не меньше 1,5 л воды.