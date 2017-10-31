ТОП-9 ошибок в макияже, которые не прощают мужчины (ФОТО)

Слишком много духов





Парням невдомек, зачем ты выливаешь на себя пол флакона духов, чтобы потом сбивать с ног всех и вся стойким, удушливым ароматом. Они не знают, что это новый модный аромат и, честно говоря, знать не хотят. Не злоупотребляй парфюмом и отдавай предпочтение легким цветочно-пудровым ароматам с ноткой цитруса – согласно опросам, именно их мужчины считают наиболее сексуальными.





Толстый слой тонального крема





Перед важной встречей ты старательно накладывала на лицо консилер, хайлайтер, тональную основу, пудру и бронзирующие румяна в надежде сразить его рельефными скулами и безупречным тоном кожи. Однако все, что видит мужчина – пятна от тонального крема на его рубашке и на всем, к чему ты дотрагиваешься.









Ресницы паучьи лапки





Густо прокрашенные, слипшиеся ресницы с комками туши никогда не сделают из тебя сексуальную красотку с томным взглядом. Лучше воспользуйся аккуратными пучками искусственных ресниц, наклеив их только на внешние уголки глаз, раз уж собственный объем ресниц кажется тебе не таким прекрасным.





Сухая кожа





Нет ничего менее сексуального, чем сухая кожа ног, загрубевшие локти или потрескавшиеся пятки. Сымитируй свежую, сияющую легким загаром летнюю кожу с помощью питательного лосьона-автозагара и начинай заботиться о проблемных участках на теле уже сегодня.









Островки небритости на ногах





Он гладит твою гладкую, нежную ножку и вдруг…островок со щетиной. Видимо ты не заметила его, потому что спешила. Это не смертельно, но неприятно.





Липкий блеск для губ





Парни не любят вязкие, липкие помады и особенно блески, предпочитая им полное отсутствие макияжа губ. Отдай предпочтение ухаживающим бальзамам или тинтам – они дают привлекательный оттенок и зачастую быстро впитываются в кожу.





Активный загар





Легкий золотистый оттенок кожи визуально стройнит и делает тебя сексуальной, но стоит немного перестараться и ты будешь похожа на курицу-гриль. Чтобы этого избежать лучше вообще откажись от загара из солярия – он необычно вреден для кожи. А летом пользуйся маслом для загара – оно обеспечит ровное и красивое покрытие.





Твердые от лака волосы





Если зафиксировать укладку до состояния твердого мотоциклетного шлема, он не сможет запустить руку в твои пряди, да и вряд ли захочет это сделать. Парни любят простоту, в том числе и в прическах: слегка растрепанные локоны или милый хвост – стильно, легко и соблазнительно.





Насыщенные smoky-eyes





Все начиналось довольно невинно: ты, твоя любимая палетка теней и зеркало. Ты немного накрасила глаза, затем добавила еще немного цвета и еще… В итоге smoky-eyes получились тяжелыми, неаккуратными и несколько вульгарными – хорошо для подиума, но катастрофа для жизни.





Как макияж меняет женщину: Звездные примеры:





Светская львица Ким Кардашян









Певица Бритни Спирс









Певица Ники Минаж









Певица Кристина Агилера









Актриса и певица Дженнифер Лопес









Актриса Лейтон Мистер









Актриса Эмма Стоун









Певица Lady Gaga









Певица Шэрил Коул









Телеведущая Джулиана Ранчич





Смотри видео об ошибках в макияже:



