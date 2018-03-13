О каких болезнях говорит состояние кожи на лице и глаза?

Он поступил, как любой представитель сильного пола: не обратил на это никакого внимания. Каково же было его удивление, когда, спустя некоторое время, врачи признали в его "прыще" раковое образование.

Поведение Алексея было весьма типичным. Большинство мужской половины человечества предпочитает игнорировать появившиеся на их коже неблагоприятные образования. Мужчины, в отличие от женщин, уверены, что эта неприятность исчезнет сама собой, даже если ранки кровоточат и болят. "Я думал, что это простой прыщик, - рассказывал Алексей. - Даже когда он кровоточил, я махнул рукой - пустяк, царапина!"

Так бы и развивалась эта болезнь, если бы он однажды не зашел к дерматологу, но по другому поводу. Там он на всякий случай решил показать врачу свой прыщик. Осмотрев его, доктор поставил диагноз: рак кожи. Несмотря на то, что излечить его не представлялось затруднительным, диагноз был серьезным.

Кстати, особое внимание на состояние кожи следует обращать внимание тем, кто, находясь под солнцем, легко "обгорает", но не покрывается загаром. Запомните, что вы - в группе риска, наиболее подверженной раку кожи.

Алексей, рожденный с бледной и очень чувствительной к солнечному свету кожей, всегда легко "обгорал", при этом едва покрываясь загаром. Поэтому, если вы любите много времени проводить на природе, вам надо быть не только осмотрительным, но и, имея в виду неприятные особенности солнечных ванн, заглянуть в свое прошлое. Один-два случая тяжелых последствий пребывания на пляже, имевших место в далеком детстве, также предупреждение, что ваш организм может серьезно пострадать от кожного рака. Алексей, вспоминая школьные годы, сказал, что однажды уснул на солнечном берегу и спалил нос так, что кожа сходила струпьями.

Статистика свидетельствует - мужчины гораздо чаще женщин умирают от рака кожи, а также значительно труднее переносят последствия операционного вмешательства, устраняющего болезнь. Количество больных раком кожи растет. Рак кожи, убеждены врачи, - это наиболее часто встречающийся вид рака у мужчин.

Врачи настоятельно советуют - проверяйте свою кожу регулярно по любому подозрительному поводу. Не оставляйте без внимания точки на коже, похожие на восковые, которые могут зудеть или кровоточить. Сразу обращайтесь к специалистам.

Группы риска

Исследователи установили несколько социальных групп, наиболее подверженных раку кожи. Лидируют - рабочие строительных специальностей, фермеры, телохранители и атлеты.

Мнение, что загар - признак красоты и здоровья, постепенно уходит в прошлое. Причиной этого становится все чаще звучащий диагноз - "рак кожи". Дерматологи единодушны: две трети случаев рака кожи напрямую связаны с воздействием солнечного излучения.

Наша справка

Рак кожи возникает преимущественно на открытых частях тела, более 70% опухолей развивается на лице. Излюбленными местами расположения опухоли является лоб, нос, углы глаз, височные области и ушные раковины. На туловище опухоль возникает в 5-10%, с той же частотой рак кожи поражает конечности.

Факты

Не всем известно, что кожа человека представляет собой сложный по строению орган, обладающий разнообразными функциями и теснейшим образом связанный со всем организмом. Наша кожа дополняет и дублирует функции разных внутренних систем. Она активно участвует в процессе дыхания, выведения, обмене веществ.

Наружная поверхность кожи содержит многочисленные складки, морщины, бороздки и валики, образующие характерный рельеф, который является сугубо индивидуальным и сохраняется в течение всей жизни.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кожа - карта организма

О чем может говорить состояние кожи?

Кожа приобрела желтоватый оттенок - нужно срочно обследовать печень и желчный пузырь (возможен застой желчи и воспалительные процессы).

Молочная бледность может говорить о двух проблемах - анемии, связанной с дефицитом железа, а также о нарушении дыхания - болезнях легких и бронхов. Желательно сдать анализ крови и для начала пройти флюорографию.

Общая бледность в сочетании с синеватым оттенком - особенно носогубного треугольника и ногтей - явный сигнал проблем с сердцем. Срочно сделать ЭКГ и пробы с нагрузкой!

"Мраморная" кожа (бледная с синеватыми прожилками) говорит о хрупкости сосудов, недостатке в организме витаминов С и Е.

Дряблая кожа, второй подбородок - внешнее проявление хронических истощающих системных заболеваний (диабета, эндокринных нарушений и т. д.).

Лоснящаяся - признак невротических расстройств.

Жирная - проявление гиперфункции сальных желез либо нарушение липидного (жирового) обмена. Хорошо бы обследовать пищеварительную систему и сдать развернутый анализ крови.

Периодически появляющиеся красноватые пятна на лице и шее - чаще всего проявление аллергии: пищевой или лекарственной.

Общее покраснение лица и груди, особенно после физнагрузки, - один из симптомов гипертонии (из-за высокого давления кровь приливает к верхней части тела).

Высыпания красных крупных прыщей на лице и теле - либо проблемы с желудочно-кишечным трактом, чаще с кишечником, дающие интоксикацию, либо проявление гиперандрогении (это переизбыток мужских гормонов).

Сухая кожа с восковым отливом - признак нарушений пищеварения (хронического гастрита, язвы желудка или 12-перстной кишки). Неплохо бы сделать гастроскопию.

Участки сухой кожи на локтях - знак общего снижения иммунитета и авитаминоза, особенно нехватки витамина А и группы В.

Участки "гусиной кожи" - проявление аллергии на лекарства, моющие средства или косметику.

Бледная, рыхловатая, слегка отечная, особенно на лице и икрах ног - сигнал почечных заболеваний и прочих неполадок выделительной системы. Нужно сдать анализ мочи, биохимию крови и сделать УЗИ органов малого таза.

Серая, с землистым оттенком - говорит о почечной недостаточности.

Синеватая тень во внутреннем углу глаз: слабое место организма - почки.

Одутловатость над скулами: возможны неполадки в лимфатической системе желудочно-кишечного тракта.

"Мешки" под глазами: может быть не в порядке мочевыделительная система.

Резко выраженные носогубные морщины: скорее всего страдает толстый кишечник.

Раздраженная кожа и высыпания на висках: есть вероятность проблем с желчным пузырем.

Угревая сыпь в верхней части спины: неполадки в носоглотке.

Высыпания в области крестца и талии: непорядок с органами малого таза.

Облысение на границе волос на шее и за ушами: помощи просит эндокринная система.

Зеленоватый цвет лица может появляться при раке.

Симптом лимонной корки (апельсиновой корки) - утолщение и отек кожи молочной железы с резким выступанием на ней пор потовых желез - признак рака молочной железы.

ГОВОРЯТ ГЛАЗА

Темные круги под глазами могут появиться по трем причинам. Во-первых, из-за недостатка сна. Во-вторых, потому что с возрастом кожа делается тоньше и прозрачнее, а значит, сосуды, расположенные под ней, становятся более заметными. В-третьих, сосуды изначально могут быть расположены слишком близко к поверхности кожи.

Если круги под глазами появились внезапно, это может быть одним из симптомов аллергии.

Припухшая кожа и отеки вокруг глаз говорят о том, что нарушен вывод жидкости из организма. Старайтесь есть меньше жирной, соленой, копченой и жареной пищи.

Тонкая белая линия вокруг зрачка говорит о повышенном уровне холестерина в крови. Еще один тревожный знак - небольшие желтоватые пятнышки на веках или вокруг глаза.