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Леди
Красота и здоровье
25 июня 17, 23:57
Какие витамины нужны организму в 30, 40, 50 и 60 лет
витамин
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Годы вносят свои коррективы, и организм, несмотря на наши желания, им подчиняется.
Как оставаться здоровой и полной сил вопреки времени? Для каждого возраста есть свой рецепт.

30 лет. 

Годы еще вряд ли дают знать о себе, но хроническая усталость, уязвимость перед простудными заболеваниями и раздражительность сигнализирует о недостатке витамина В12, который находится в твороге, яичном желтке, сыре и мясе.

Помимо этого стоит разнообразить свой рацион темно-зелеными овощами – источником фолиевой кислоты. Она способствует созданию и функционированию новых клеток. Витамин А, находящийся в цитрусовых, сметане, говяжьей печени, шиповнике, улучшает состояние волос и кожи.

40 лет. 

Обмен веществ постепенно замедляется, организм расходует меньше энергии, но рацион по привычке остается прежним. Одногодки нередко упоминают об избыточном холестерине, кто-то жалуется на перепады давления. Слишком часто меняется настроение и общее самочувствие.

Запомни: уровень холестерина повышается при переедании, курении, недостаточной физической активности и неправильном питании. Витамин С нормализует содержание холестерина в крови. А «витамин молодости» Е улучшает питание клеток и укрепляет стенки сосудов. Он находится в брюссельской капусте, орехах и свином сале.

50 лет. 

Время менопаузы. С возрастом костная ткань становится менее прочной. Именно поэтому так важно присутствие кальция в организме. Он устраняет обильное потоотделение и укрепляет кости. Этот витамин содержится в молочных продуктах,  бобовых и рыбе. А для его усвоения необходимо наличие «солнечного» витамина D, который синтезируется в организме под воздействием ультрафиолетовых лучей, а также получается из молочных продуктов, рыбьего жира и печени.

Минерал калий улучшает работу сердца, устраняет отеки, снижает утомляемость, состояние слабости, апатии, сонливости. Источник витамина – черешня, слива, виноград, капуста и картофель.

60 лет. 

В этом возрасте усиливается потребность в витаминах группы В. Дело в том, что из-за изменения работы желудочно-кишечного тракта затрудняется их всасываемость. В гречневой крупе, яйцах, грибах и молочных продуктах находится витамин В2, который устраняет общую слабость, снижает усталость глаз. Витамин В12 улучшает память и концентрацию, помогает справиться с бессонницей, поддерживает нервную систему.

Магний борется со слуховыми галлюцинациями, регулирует содержание сахара в крови. Этот минерал находится в овсяной крупе, яблоках, черносливе, свекле и молочных продуктах. «Создаются специальные поливитаминные комплексы для пожилых людей, с учетом особенностей стареющего организма, наличия сопутствующих возрастных заболеваний, нарушения и замедления синтеза и обновления белков», – говорит Руслана Чернова.
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