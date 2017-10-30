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Леди
Красота и здоровье
30 октября 17, 19:02
Как избавиться от ангины и боли в горле всего за 4 часа?
ангина гнойная
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Этот рецепт хорошо работает для пациентов с ангиной и хроническим тонзиллитом.
Разве может быть что-то ужаснее ангины? Ни нормально поесть, ни даже слюну сглотнуть. Всякий, кто хоть раз сталкивался с болями в горле, знает, насколько это может быть тяжело.

Большинство из нас лечит ангину разными специальными сиропами. Некоторые из них действительно дают облегченное, но, как правило, временное. Да и аптечный препарат - не всегда полезный препарат: может быть полным-полно побочных эффектов.

К счастью, у нас есть один волшебный рецепт из народной медицины. Он избавит вас от болей в горле почти полностью всего лишь за 4 часа.

Мы рекомендуем приготовить это средство заранее и держать под рукой - так пережить холодные зимние дни можно будет в относительной безопасности.

Вот сам рецепт:

1. Наливаете в кастрюлю 200 мл воды, добавляете в нее 80 г измельченного тмина и доводите до кипения.

2. Пусть смесь покипит 15 минут, потом выключайте газ. В итоге должна получиться густая жижа, по структуре напоминающая кофейную гущу.

3. Процедите ее. Теперь добавьте туда еще 50 мл воды.

4. Снова доведите до кипения.

5. А теперь можно добавлять в смесь столовую ложку коньяка, ликера или бренди.

6. Теперь принимайте по столовой ложке этого вещества раз в 30 минут - до тех пор, пока боль в горле не пройдет.

Облегчение вы почувствуете уже через 2 часа, т.е. после четырех ложек лекарства. А через 4 часа симптомы должны исчезнуть почти полностью!

Если у вас действительно сильная ангина, можете смело пользоваться этим лекарством дольше. Вам станет легче, вот увидите!

Этот рецепт хорошо работает для пациентов с ангиной и хроническим тонзиллитом. Если у вас какой-то специфический вид ангины, немедленно обратитесь к врачу!

Пожалуйста, поделитесь этим рецептом с друзьями: возможно, кто-то благодаря ему снова почувствует вкус жизни!

Источник: lifter.com.ua
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