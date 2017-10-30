Как избавиться от ангины и боли в горле всего за 4 часа?

Разве может быть что-то ужаснее ангины? Ни нормально поесть, ни даже слюну сглотнуть. Всякий, кто хоть раз сталкивался с болями в горле, знает, насколько это может быть тяжело.





Большинство из нас лечит ангину разными специальными сиропами. Некоторые из них действительно дают облегченное, но, как правило, временное. Да и аптечный препарат - не всегда полезный препарат: может быть полным-полно побочных эффектов.





К счастью, у нас есть один волшебный рецепт из народной медицины. Он избавит вас от болей в горле почти полностью всего лишь за 4 часа.





Мы рекомендуем приготовить это средство заранее и держать под рукой - так пережить холодные зимние дни можно будет в относительной безопасности.





Вот сам рецепт:





1. Наливаете в кастрюлю 200 мл воды, добавляете в нее 80 г измельченного тмина и доводите до кипения.





2. Пусть смесь покипит 15 минут, потом выключайте газ. В итоге должна получиться густая жижа, по структуре напоминающая кофейную гущу.





3. Процедите ее. Теперь добавьте туда еще 50 мл воды.





4. Снова доведите до кипения.





5. А теперь можно добавлять в смесь столовую ложку коньяка, ликера или бренди.





6. Теперь принимайте по столовой ложке этого вещества раз в 30 минут - до тех пор, пока боль в горле не пройдет.





Облегчение вы почувствуете уже через 2 часа, т.е. после четырех ложек лекарства. А через 4 часа симптомы должны исчезнуть почти полностью!





Если у вас действительно сильная ангина, можете смело пользоваться этим лекарством дольше. Вам станет легче, вот увидите!





Этот рецепт хорошо работает для пациентов с ангиной и хроническим тонзиллитом. Если у вас какой-то специфический вид ангины, немедленно обратитесь к врачу!





Пожалуйста, поделитесь этим рецептом с друзьями: возможно, кто-то благодаря ему снова почувствует вкус жизни!



