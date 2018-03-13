Как правильно пить воду: 3 правила питья во благо здоровья

Она берет участие в жизнедеятельности организма. Кроме того, от водного баланса зависит метаболизм и состояние человека в целом. Когда вы узнаете, как правильно пить воду, и эти правила воплотите в жизнь — ваше здоровье заметно улучшится!





Как правильно пить воду: главные правила





Воду используют для улучшения состояния здоровья, также она помогает избавиться от лишних килограммов. В таких случаях вам понадобится употреблять около 2.5 л жидкости на протяжении суток. Но при этом нужно придерживаться определенных правил.





Вы скажете, что правильно употребляете воду, и вам не нужны советы по ее применению. Но не стоит быть такими уверенными. Существуют некоторые моменты питья воды, о которых следует быть проинформированными.





Все знают о существовании объема воды, который нужно употребить на протяжении дня. Это число равняется двум с половиной литрам. Это и есть суточная норма употребляемой жидкости.





Но это не значит, что ее необходимо выпить за пару приемов. Ведь тогда от нее не будет никакой пользы. Вы только нагрузите лишней работой свои почки, при этом органы не получат нужного влагосодержания. Рекомендуют употреблять воду маленькими порциями через каждые десять или пятнадцать минут, не спеша.





Давайте рассмотрим 3 главные правила.





1. Нет газировке!





Если вы употребляете регулярно газированные воды, тогда вам нужно отказаться от этой привычки. В состав газировки входит двуокись углерода, которая способствует вымыванию кальция из организма. Поэтому перейдите на обыкновенную столовую воду. Если вы не любите пить чистую воду, тогда добавляйте к ней ягоды или фрукты. Приготовьте себе компот или травяной чай, но пейте их без добавления сахарного песка. Откажитесь от чаев черных сортов и кофейных напитков — в них содержится кофеин, который выводит жидкость из человеческого организма. Это провоцирует обезвоживание, и становится причиной появления «апельсиновой» корочки на теле.





2. Температура воды





Большую роль играет температура употребляемой жидкости. Не стоит пить слишком холодную воду, так как это приведет к охлаждению слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Как следствие ухудшиться переваривание пищи и ее всасывание. Дело в том, что слизистая оболочка кишечника имеет сосуды. От низкой температуры эти сосуды станут непроизвольно сжиматься. Из-за этого вода не сможет попасть из кишечника в кровеносную систему, и вас будет мучить постоянная жажда. Температура воды должна равняться температуре помещения, в которой она находится. Вода, которая не перешла из кишечника в кровь, остается в нем до тех пор, пока не нагреется. Под ее воздействием размягчаются и растворяются пищевые отходы (шлаки). После подогрева вода поступает ко всем органам, прихватив с собой и растворимые яды.





3. Когда следует пить воду





Главный объем воды нужно употреблять до окончания первой половины дня. Таким образом вам не будет грозить отечность тела по утрам. И даже если вас будет мучить жажда, все равно не стоит забывать о том, что воду после восьми часов вечера пить нельзя. О вот отечность в вечернее время суток свидетельствует о недостаточном объеме употребляемой воды на протяжении дня.





Важно! По минимуму кушайте продукты, которые богаты на натриевые соли. Они задерживают жидкость в организме. Оказывается, с водой не все так просто. Ведь неправильное ее использование может привести к дискомфорту организма.





Обязательно возьмите информацию, как правильно пить воду, себе на вооружение!



