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Леди
Красота и здоровье
16 мая 18, 20:50
ТОП-7 фактов, которые вы должны знать о своей группе крови
кровь
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Запомнить легко, использовать - важно.

Всего существует четыре группы крови, которые многое могут рассказать о человеке и его организме.


Вот эти 4 группы:

  • I - 1-я группа крови;
  • II - 2-я группа крови;
  • III - 3-я группа крови;
  • IV - 4-я группа крови.

Зная свою группу, вы научитесь лучше понимать себя и свой организм.


1. Полезные продукты.

2-я группа крови: вегетарианская еда, рыба, курица и йогурт. Избегайте бобовых, острых продуктов и кофе.

3-я группа крови: молочные продукты, баранина, рыба, овощи и чай. Избегайте употребления алкоголя и консервантов.

1-я группа крови: мясо, рыба и овощи. Избегайте молочных продуктов, обработанной пищи и переедания.

4-я группа крови: свежие, экологически чистые продукты. Откажитесь от жареной еды, которая отнимает энергию.


2. Тип личности.

2-я группа крови: сострадательный, организованный, эффективный, лидер.

3-я группа крови: медитативный, гибкий, дружелюбный, ориентированный на результат.

1-я группа крови: практичный, напористый, внимательный, чуткий.

4-я группа крови: рациональный, спокойный, сильный, свободомыслящий.


3. Реакция на стресс.

2-я группа крови: высокая восприимчивость, требуется много времени, чтобы оправиться от стресса. Обильное питьё поможет успокоиться.

3-я группа крови: в основном спокойный, но иногда не контролирует эмоции и выходит из себя. Медленное дыхание поможет вернуться к гармонии.

1-я группа крови: возможны вспышки гнева, которые передаются по наследству. Визуализация чего-то приятного помогает восстановить спокойствие.

4-я группа крови: очень хорошо справляется со стрессом, крайне сложно вывести из равновесия. Активность и физические нагрузки помогают снять напряжение.


4. Жировые отложения:

2-я группа крови: накапливает жир из мясных и сахаросодержащих продуктов.

3-я группа крови: плохо усваивает жареную пищу и хлеб.

1-я группа крови: нерегулярное питание провоцирует скопление лишнего жира.

4-я группа крови: накапливает жир от бездействия.


5. Резус-фактор.

Резус-фактор (Rh) - вторая по важности система группы крови. Он может быть положительным или отрицательным.

Положительный резус-фактор имеет D-антиген, а отрицательный — не имеет.

Если у будущей мамы резус отрицательный, а у будущего папы положительный, то возникает опасность резус-конфликта, которая вызывает такие осложнения, как:

  • гемолитическая болезнь - распад эритроцитов;
  • эритробластоз плода - выработка незрелых эритроцитов у плода.

Правильное лечение и определённые меры профилактики помогают сохранить плод. Женщине необходимо сделать инъекцию плазмы крови на 28-й неделе беременности и в течение 72 часов после рождения ребёнка, чтобы избежать развития антител от матери к плоду.


6. Совместимость по группам крови.

4-я группа универсальна по приёму крови, но может быть донором только для 4-й.

2-я может принимать кровь от 2-й и 1-й, а быть донором для 2-й и 4-й.

3-я принимает кровь от 3-й и 1-й, а донором может быть для 3-й и 4-й.

1-я может принимать кровь от 1-й, но является универсальным донором для всех.


7. Совместимость по плазме.

4-я группа может получать плазму только от 4-й и является универсальным донором плазмы для любой группы крови.

2-я может получать от 2-й и 4-й, но быть донором только для 2-й и 1-й.

3-я может получать от 3-й и 4-й, а быть донором для 3-й и 1-й.

1-я является универсальным получателем, но отдавать плазму может только 1-й.

Надеемся, вы узнали для себя что-то полезное!
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