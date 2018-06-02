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Леди
Красота и здоровье
2 июня 18, 09:02
Ученые о том, как по изменению цвета кожи обнаружить болезнь
медик
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Медики утверждают, что по цвету кожи можно заподозрить наличие того или иного недуга.

Изменения привычного оттенка кожи могут сигналить о возникшем заболевании внутренних органов человека. К такому выводу пришли специалисты.

Тусклая, посеревшая кожа. Наиболее частая причина – усталость, недостаток сна, стресс. Также серый оттенок кожи указывает на возможные проблемы с ЖКТ.

Смуглая кожа. Так называемый ложный загар, когда кожа смуглеет независимо от нахождения на солнце – этот знак дефицита гормона надпочечников.

Белая кожа. По словам врачей, это может означать проблемы с сердцем или легкими, а также недостаточную активность щитовидной железы.

Красная кожа. Повышение кровяного давления, сбои в работе сердечно-сосудистой системы, повышенная выработка эритроцитов – все это может быть причиной покраснения кожи в тех случаях, когда нет очевидных обстоятельств, вызывающих красноту.

Синяя кожа. Синюшность – характерный симптом заболеваний сердца и дыхательной системы.

Желтая кожа. Это может быть симптомом заболевания печени, поджелудочной железы, селезенки, а также желчнокаменной болезни.
telegraf.com.ua
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