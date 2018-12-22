Тем, кому за 30 и больше: советы по уходу за лицом

Когда тебе двадцать, то мысли об уходе за кожей лица как-то не возникает, а когда перевалило за тридцать - тогда уже нужно браться за себя всерьез. Сегодня мы собрали важных правил ухода за лицом и макияжа, которые нужно соблюдать после тридцати.





Брови. Современные женщины знают, какую важную роль во всем образе играют брови. К сожалению, немногие могут похвастаться густыми и ухоженными бровями, а с возрастом они имеют свойство редеть. Поэтому, перешагнув 30-летний рубеж, стоит аккуратно относиться к коррекции бровей пинцетом, выщипывая только лишние волоски. Основным средством для ухода за бровями должно стать касторовое масло. Массажными движениями наносите его на волоски, чтобы укрепить их и улучшить кровоток. В макияже и окрашивании стоит отказаться от четких линий и неестественно изогнутых дуг. Идеальные брови для девушки после 30 должны быть средней ширины и имеет естественный оттенок.





Ресницы. Все женщины мечтают о длинных пушистых ресницах, но не стоит для этого накладывать тушь в три слоя. Она скорее всего скатается и осыпется комками, а реснички станут похожими на лапки тарантула. В современном мире есть масса вариантов, способных улучшить ситуацию. Например, можно обратиться к профессионалу и сделать ламинирование или наращивание. В качестве домашнего ухода, хорошо использовать все то же касторовое масло, а вот скрыть слегка нависшие веки и сделать взгляд распахнутым помогут щипчики для завивки ресниц.





Увлажнение. Даже дорогие салонные процедуры не дадут должного эффекта, если вы не будете увлажнять кожу. Обезвоженная кожа быстро увядает, имеет нездоровый оттенок и склонна к появлению морщин. Увлажнять ее нужно с ранних лет, но с возрастом подходить к этому вопросу нужно куда серьезнее. Поэтому, если вы решительно настроены продлить свою молодость, в первую очередь пейте много воды. Помните, что кофе и сигареты вытягивают влагу, а значит каждая выпитая чашка или выкуренная сигарета должна быть компенсирована дополнительным стаканом воды. Ну и конечно же, не пренебрегайте хорошими кремами, маслами и сыворотками. Хотя бы раз в неделю балуйте свою кожу хорошей маской, а так же не забывайте использовать защитные средства в холодную и жаркую погоду.





Веки. Кожа век очень нежная и тонкая. Неудивительно, что именно под глазами появляются первые морщинки, а также отражаются все наши вредные привычки. Конечно же именно эта зона на лице нуждается в особом внимании. Поэтому нанося крем на лицо, не забывайте положить его и под глаза. Помните, что распределять косметические средства в этой зоне нужно от внешнего уголка к внутреннему. Также стоит обзавестись дополнительными средствами по уходу. Нелишними будут модные сейчас патчи, укрепляющие сыворотки и специализированные средства, предназначенные именно для век.





Сияние. Макияж для женщин "30+" должен основываться не на маскировке недостатков, а на создании иллюзии свежести кожи. Для этого визажисты используют увлажняющие сыворотки, крем для лица, лёгкие тональные средства, жидкий люминайзер, тинт и хайлайтер. С помощью этих средств можно добиться мерцающего блеска и эффекта влажной кожи.





Тональный крем. Не удивляйтесь, что тональное средство, которое подходило вам в 20, может совершенно не удовлетворять в 25. Наша кожа меняется, и к сожалению не в лучшую сторону. Поэтому для женщин после 30 лучше всего подобрать тональное средство с эффектом увлажнения. Еще одна ошибка многих дам - создание на лице плотной маски из тональных средств, в попытках замаскировать морщины. Запомните, ни один тональный крем не справиться с этой задачей. Более того, это только усугубит ситуацию. Как только все слои тонального крема высохнут, все складки и заломы на вашем лице станут видны. Поэтому, не старайтесь "затонировать" все морщины, сделайте акцент на ровном здоровом оттенке лица и максимальном увлажнении.





Подводка. Никогда не подводите верхнее и нижнее веко одной четкой линией черного карандаша. Это выглядит ужасно независимо от того сколько вам лет. Такой макияж сильно уменьшает глаза и привлекает внимание к морщинам на веках. Что касается макияжа "30+", подводите верхнее веко так, как вам нравиться, а нижнее - не больше чем на половину. Кроме того, линия подводки нижнего века обязательно должна быть хорошо растушеванной по направлению к внешнему углу глаза.





Контур губ. Не совершайте ошибку многих женщин, не подводите губы выше их контура. Это выглядит неестественно и добавляет вам возраста. К тому же, такой макияж был в моде в 90-х, а сейчас на дворе уже 2018-й! Так что, во избежание ошибок, запомните, если карандаш, то только в цвет помады. Если же хотите визуально увеличить губы, используйте два оттенка помады: потемнее и посветлее. Темный наносите в уголки, а центр губ прокрасьте светлым.





Румяна. Неправильно подобранный оттенок румян может запросто накинуть лет 10. А вот выигрышный для вас тон, легко сотрет с лица несколько лет. Запомните, если вы перешагнули отметку 30-ти, красные и темные кирпичные оттенки для вас табу. Лучше всего подобрать подходящие вашему цветотипу розовые или персиковые румяна. Они здорово освежают лицо и создают эффект того натурального румянца, присущего молодой коже.





Пудра. Матовые оттенки уже несколько лет, как вышли из моды, если речь идет о коже лица. 30 лет - это тот самый момент, когда нужно уже наконец перестать матировать эту ненавистную Т-зону, накладывая пудру слой за слоем. Девушкам после 25 вообще лучше отказаться от пудры. Она имеет свойство подчеркивать даже крошечные морщины, не говоря уже о глубоких. Кроме того, пудра еще и безжалостно сушит кожу и забивает поры, что недопустимо для тех, кто хочет продлить свою молодость.



