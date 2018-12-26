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Леди
Красота и здоровье
25 декабря 18, 22:43
Что произойдет с телом, если есть по три банана в день
банан
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Многие, наверное, слышали выражение "одно яблоко в день - и доктор не нужен". Оказывается, еще лучше есть каждый день бананы

Этот популярный плод необычной формы является настоящим кладом для здоровья. 

Полезны все овощи и фрукты, но стоит узнать, что будет, если есть бананы три раза в день.



1. Улучшают работу сердечно сосудистой системы

Если будете съедать 3 банана в день, улучшите состояние своего сердца. Бананы содержат все питательные вещества, необходимые для поддержания организма. В них есть калий, витамин В6, витамин С и клетчатка. Поэтому уменьшите количество употребляемого натрия, а каждый день ешьте бананы. У вас не будет проблем с сердечно-сосудистой системой.



2. Снижают кровяное давление

Поскольку бананы богаты калием, они эффективно снижают артериальное давление. Опять же, нужно снизить употребление абсорбированного натрия, и повысить уровень калия, употребляя 3 банана в день.



3. Борются с анемией

Если вы заметили бледность и потерю энергии — возможно, вы страдаете от анемии. Употребление банана после каждого приема пищи вас необходимой энергией. В этих плодах содержится достаточное количество железа.



4. Помогают предотвратить раковые заболевания

Употребляя бананы, вы можете защитить себя от рака. В них содержится много витамина С, который известен своими антиоксидантными свойствами, необходимыми для удаления свободных радикалов из организма. Таким образом, вы значительно снижаете риск развития рака.



5. Борются со старением

Употребление бананов сделает вашу кожу более гладкой и придаст ей молодой вид, ведь бананы стимулируют выработку организмом коллагена, который замедляет старение.
Отбросьте все нездоровые закуски, которые вы едите между приемами пищи, и замените их бананами. Ваш организм будет вам благодарен!

Конечно же бананы не замедляют обычное лечение, если вы уже нездоровы. Ни в коем случае не отказывайтесь от лекарств и любого другого лечения, если ваш доктор уже вам это прописал. Убедитесь в том, что у вас нет аллергии и других противопоказаний к употреблению бананов.

Источник: neskuchno-news.com 
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