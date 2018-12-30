Как без голодовки и без мук распрощаться с 5 кг лишнего веса

Не придется голодать! Смысл методики, о которой я расскажу, в очищении всего организма и нормализации процессов пищеварения. Добиться результата поможет… соленая вода.

Когда впервые услышала, отнеслась скептически. Соль ведь может способствовать отекам! Оказывается, я ошибалась. Тело человека чрезвычайно хитро устроено, мы так мало о нём знаем.

Чтобы похудеть, нужно регулярно пить соленую воду. Но не с обычной солью, а с морской! Пополнив запасы морской соли в доме, готовься терять лишние килограммы.

Соль обладает слабительным эффектом, полностью очищая кишечник, это важно для похудения. Также соленая вода стимулирует пищеварительные процессы. Уже через пару дней ты заметишь эффект: живот уменьшится!

4 ПРАВИЛА БЫСТРОГО ПОХУДЕНИЯ.

1. Чистка соленой водой

Приготовь соленый раствор: 1 ч. л. морской соли на 1 л воды. Выпей 200 мл раствора натощак, за полчаса до завтрака. Также выпей 200 мл соленой воды через 2 с половиной часа после завтрака.Правило стакана соленой воды железное и должно работать со всеми приемами пищи! Это значит, стакан за полчаса до обеда и стакан через 2 с половиной часа после обеда. Да, соленая вода — это непривычно и довольно противно. Но зато эффект… Сейчас расскажу подробнее.

2. Отмена пустых калорий

Во время приемов пищи пить ничего нельзя: ни воды, ни чая, ни кофе. Если вдруг тебе захочется выпить чашку ароматного латте, расценивай это как отдельную трапезу. Значит, за 30 минут до латте и через 2, 5 часа после — стакан соленой воды.

Благодаря этому питьевому режиму ты поневоле будешь есть гораздо меньше и не станешь переедать на ночь. Выпитая соленая водичка поможет вкусовым рецепторам лучше выполнять свою работу, ты будешь чувствовать вкус пищи острее. Пропадет тяга к сладкому и жирному, захочется овощей и фруктов.





Благодаря выпитой соленой воде ты научишься различать голод и жажду. Очень часто мы едим, когда хотим пить, всё из-за пагубных пищевых привычек и засоренного кишечника.





3. Небольшая порция качественной еды

Если пить соленую воду по всем правилам, ты будешь съедать гораздо меньше еды в один присест и это чудо случится само собой. Но важно не только количество, но и качество съеденной пищи.Что необходимо есть для максимального эффекта? Овсяную кашу, гречневую кашу, макароны из муки твердых сортов, яйца, овощи, фрукты, орехи, бобовые. Мясо — как можно меньше, первые дни солевого режима вообще его лучше не есть, это поможет кишечнику и желудку очиститься. Достаточно 100 г нежирного мяса, к примеру, курицы, если очень хочется, в день.

Из молочных продуктов можно творог, всю остальную молочку также не рекомендуется есть. Можно сухофрукты, можно разнообразные злаковые хлебцы. Можно есть рыбу.

4. Отказ от вредных продуктов

Соленая вода поможет отказаться от вредностей, которые ты так любишь. Желание кормить тело плохой едой пропадет напрочь, появится ощущение легкости, которое не хочется портить.

Алкоголь, сладкая газировка, кефир, молоко и квас — полностью запретные продукты во время этого плана похудения. Всё остальное — можно, но совсем понемногу. Но я уверена, что если ты хотя бы 3 дня продержишься в правильном питьевом режиме и заметишь результат, тебе не захочется ни пончиков, ни бутербродов с белым хлебом и колбасой, ни шоколада. Организм отвернется от такой пищи сам!





Соленая вода очень эффективна, и в некоторых случаях нужно быть осторожным. Нельзя применять методику людям с гипертонией, так как соль может спровоцировать резкий скачок давления. Противопоказано использовать метод при гастрите, язве и колитах, ведь соль будет раздражать слизистые кишечника и желудка.

Но всё же, этот способ трансформации организма безопасен. Существует йога-практика «Шанк пракшалана», очищение кишечника соленой водой, соединенное со специальными упражнениями. Практика применяется более для оздоровления организма, чем для похудения.





Спустя 2 недели такого питания ты избавишься от всего лишнего! Результат будет уже через неделю, но лучше продержаться две, чтобы кишечник перестроился, а организм полностью очистился. Первое время в соленую воду можно добавлять немного лимонного сока, чтобы привыкнуть к вкусу.

Пришли подругам нашу статью, они оценят этот действенный метод! Легкость в теле и светлые мысли — вот ключ к счастливой жизни…

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