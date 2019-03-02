Как быстро и эффективно похудеть по типу фигуры, - диетолог

Всё дело в работе желез внутренней секреции, которые у каждой женщины работают активнее остальных. Как похудеть по типу фигуры, чтобы результат держался долго?









По типу доминантной железы внутренней секреции специалисты выделяют 4 вида фигуры женщины. Подробнее вы найдете в статье на Kolobok.ua.













"Треугольник" - доминируют надпочечники





Такой тип фигуры вы узнаете по широким плечам и узким бедрам. Если женщина набирает вес, то первыми страдают руки, грудь и область живота. Из-за этого они выглядят, как борцы на ринге. При этом во время тренировок в спортзале они с легкостью наращивают мышцы.





Характер. Это прирожденные лидеры. Они умеют брать ответственность на себя, часто занимают руководящие должности. Но есть у них и плохие качества, например, они не умеют себя ограничивать ни в чём: ни в работе, ни в спорте, ни в еде. И часто сами себя загоняют.





Советы диетолога. Для такого типа фигуры лучше ограничить себя в мясе и жирных кисломолочных продуктах, например, сливках. Идеально перейти на вегетарианство. Но если это сложно, тогда ешьте больше овощей и фруктов.





Спорт. Так как в этом типе фигуры "управляют" организмом надпочечники, то адреналина у таких женщин хоть отбавляй. Его нужно куда-то обязательно девать, чтобы он не накапливался. Спортзал – ваше "место силы". Выбирайте нагрузки женственные – йога, аэробика, пилатес. Они помогут вам держать себя в форме и не накачивать лишние мышцы.

















"Квадрат" - доминирует гипофиз





Вы узнаете этот тип фигуры по его подростковому виду. У таких людей бедра, плечи и талия почти на одном уровне. Они долго могут выглядеть худыми, но если полнеют, то сразу в талии. Еще их могут мучить отеки.





Характер. Люди с таким типом фигуры редко любят шумные компании и вечеринки. Это замкнутые в себе люди, которые находятся в своем мире мыслей и эмоций. Они очень творческие и талантливые.





Советы диетологов. Ваши табуированные продукты: молоко, сладости, а также сдоба. Специалисты по питанию советуют вам больше есть белковой пищи и овощей. По вашему типу фигуры лучше придерживаться такого питания: обильный завтрак, хороший обед и легкий ужин.





Спорт. Людям с таким типом фигуры лучше таскать гантели. Силовые нагрузки придадут красивые очертания телу.

















"Песочные часы" - доминирует щитовидная железа





Вы узнаете этих людей по типу фигуры "песочные часы": когда плечи и бедра находятся на одном уровне, но при этом есть выраженная талия. Если такие люди набирают лишний вес, то первыми страдают живот и руки. Ноги могут быть стройными даже при избыточном весе. Слабое место женщин "песочных-часов" – мышцы, которые они наращивают с трудом, а также склонность к целлюлиту.





Характер. Девушки с таким типом фигуры – настоящие веселушки. Они быстро находят общий язык со всеми, они очень харизматичные.





Советы диетолога. Вам нужно исключить сладкие фрукты, хлебобулочные изделия, алкоголь, кофе и сахар. Меню должно состоять преимущественно из овощей, нежирного мяса, кисломолочных продуктов.





Спорт. Ваши идеальные тренировки – танцы. Они зарядят вас энергией и помогут держать тело в тонусе.













"Перевернутый треугольник" - доминируют яичники





Этот тип фигуры часто называют "груша": характерное отличие – узкие плечи и талия, и широкие бедра. Именно бедра первыми поправляются, когда женщина набирает лишние килограммы. При это редко страдает талия. У "груш" часто может наблюдаться пониженный обмен веществ. Поэтому они легко полнеют.





Характер. Женщины, обладающие таким типом фигуры, очень чувственные, заботливые и добрые. Внешне они могут выглядеть тихонями, но внутри у них бурлит вулкан страстей.





Советы диетологов. Ваше идеальное меню должно состоять из фруктов и овощей – клетчатка поможет улучшить обмен веществ. Лучше отказаться от хлебобулочных изделий, слишком жирных молочных продуктов, сладостей.





Спорт. Чтобы ускорить обмен веществ ваше идеальное время тренировок – раннее утро или вторая половина дня. Вам подойдут любые тренировки, где будет много упражнений на ноги.



