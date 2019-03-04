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Леди
Красота и здоровье
4 марта 19, 11:42
Медики рассказала о необычных свойствах куриных яиц
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В среднем при употреблении яиц развитие организма улучшается в 1,47 раза.
Ученые из США пришли к выводу, что употребление куриных яиц помогает детям лучше развиваться. Специалисты пришли к заключению, что этот продукт - один из самых важных и полезных для растущего организма.

Журнал Pediatrics рассказал о том, что в чрезвычайной полезности куриных яиц для организма детей смогли убедиться ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе. В их исследовании дети возрастом от шести до девяти месяцев в течение полугода съедали по одному яйцу в день. Их показатели медосмотра затем сравнили с данными контрольной группы, в которой употреблялось меньше яиц.

Оценив полученные сведения, исследователи заявили: в среднем при употреблении яиц развитие организма улучшается в 1,47 раза, по сравнению со случаями, когда продукт не используется для приготовления пищи. Ученые назвали куриные яйца превосходным источником питательных веществ для детей младшего возраста, у которых благодаря их употреблению снижается риск задержек в развитии и лучше осуществляется рост.

Ранее исследования подтверждали важность присутствия куриных яиц в рационе питания у беременных женщин. Специалисты высказывались о том, что этот продукт необходим для развития центральной нервной системы ребенка в утробе матери.

Источник: https://telegraf.com.ua
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