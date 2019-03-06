В вузах США бум новых курсов, связанных с каннабисом

В США все большее число колледжей добавляют новые курсы, связанные с каннабисом, в свои учебные программы для подготовки выпускников к работе в динамично развивающейся отрасли. Об этом сообщает АР.

Исследования показывают, что профессии, связанные с производством каннабиса, намного популярнее других видов деятельности - от операторов парников до разработчиков продуктов питания и специалистов по маркетингу.

Компания Arcview Market Research, которая изучает тенденции индустрии каннабиса, прогнозирует, что к 2022 году в отрасли будет создано 467 000 рабочих мест.

Ожидаемый бум на рынке работы, связанной с производством каннабиса, вызвал у колледжей широкий спектр предложений по обучению.

К примеру, Университет Северного Мичигана открыл четырехлетнюю программу по химии лекарственных растений.

Государственный университет Колорадо предлагает курсы по изучению каннабиса с упором на социальные, юридические, политические и медицинские последствия его употребления.

Университет штата Огайо, Гарвард, Университет Денвера и Вандербильта предлагают занятия по политике и праву марихуаны.

Сельскохозяйственные школы также принимают участие. Университет штата Коннектикут вводит в этом году курс каннабис-садоводства.

Даже в штатах, где рекреационная марихуана остается незаконной, в том числе в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте, некоторые колледжи начали программы изучения каннабиса в ожидании легализации или для подготовки студентов к работе в других штатах.

Ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун выступила за легализацию применения каннабиса в медицинских и научных целях.