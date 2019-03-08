Facebook и Instagram решили бороться с фейками о вакцинации

Социальные сети Facebook и Instagram будут бороться против дезинформации о вакцинации, в частности, не будут показывать в рекомендациях и поиске группы и страницы, пропагандирующие отказ от прививок. Об этом сообщает Facebook.

Социальные сети, как уточняется, хотят уменьшить распространение дезинформации и предоставлять пользователям проверенную информацию.

У групп и страниц с дезинформацией снизят рейтинг. Не будут показываться также рекламные объявления, призывающие не делать прививки.

Instagram не будет показывать такой контент по хештегам и в рекомендательном разделе Explore.



