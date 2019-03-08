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Красота и здоровье
8 марта 19, 22:02
Facebook и Instagram решили бороться с фейками о вакцинации
Facebook
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Группам и страницам в Facebook, публикующим дезинформацию, занизят рейтинг; рекламные объявления, призывающие не делать прививки, не будут показывать

Социальные сети Facebook и Instagram будут бороться против дезинформации о вакцинации, в частности, не будут показывать в рекомендациях и поиске группы и страницы, пропагандирующие отказ от прививок. Об этом сообщает Facebook.

Социальные сети, как уточняется, хотят уменьшить распространение дезинформации и предоставлять пользователям проверенную информацию.

У групп и страниц с дезинформацией снизят рейтинг. Не будут показываться также рекламные объявления, призывающие не делать прививки.

Instagram не будет показывать такой контент по хештегам и в рекомендательном разделе Explore.
liga.net
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