Чем вреден сидячий образ жизни в офисе? И что делать?

Ученые из Техаса провели исследование и поделились результатом, в котором указано, что при сидячем образе жизни только физические упражнения не помогут, необходимо сидеть меньше, чем 13 часов в день и ходить хотя бы 4 тыс шагов, передает Work.ua.

В исследовании приняли участие 10 человек – 5 мужчин и 5 женщин среднего возраста, которые сидели 13,5 часов в день, а также ходили как минимум 4 тыс шагов. Кроме этого, следующие 4 дня они тренировались час на беговой дорожке на 64% мощности.

После каждого четырехдневного цикла участники сдавали кровь на сахар, где показатели уровня глюкозы, триглицеридов и инсулина в плазме оказались одинаковыми, то есть, тренировки не способны компенсировать тот вред, который наносит отсутствие двигательной активности в течение такого длительного времени.

"Несмотря на часовую тренировку, количество жира, сжигаемого у участников не увеличилось. Это важно, поскольку жировой обмен влияет на скорость удаления триглицеридов из крови", - объясняет один из авторов исследования доктор Эдвард Койл.

И хотя такая выборка не считается достаточной, можно сделать вывод, что важны не сами тренировки, а то, что вы делаете до или после них.



В одном из предыдущих исследований Койл обнаружил, что часовой тренировки в комбинации, как минимум, с 8 тысячами шагов в сутки достаточно для увеличения метаболизма жира, а ключом к здоровью являются активные движения в течение дня.

Например, показатели уровня сахара у участников того же исследования менялись, если после 12-часовой стоячей работы они осуществляли часовую тренировку на дорожке.

Так, ученые советуют осуществлять не менее 8 тыс шагов в день, причем не за один подход: это означает, что примерно раз в час вам следует прийти к офисной кухне или кулера, прогуляться во время обеда и выйти за одну остановку до дома, чтобы походить побольше.