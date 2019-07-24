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Леди
Красота и здоровье
24 июля 19, 12:43
Что нужно делать в 25, чтобы не болеть в 50
не болеть в 50
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Узнайте несколько простых правил.
Можно делать пластические операции, есть продукты, которые предотвратят морщины. Но организм не обмануть, к сожалению, с возрастом здоровье ухудшается. Мы не расскажет о чудодейственных таблетках, а просто напомним давно известные правила, которые помогают сохранить здоровье. 

Следить за весом 

Не стоит сильно увлекаться и трястись за “о боже плюс 100 грамма и я толстая“. Просто нужно знать меру. Помните, что ожирение – причина развития многих болезней. Не стоит во все обвинять гены. Просто двигайтесь больше, следить за питанием. Если вам никак на удается похудеть, обратитесь к эндокринологу.



Занимайтесь спортом 

Сидячий образ жизни  не поможет сохранить здоровье. Находите время на тренировку три раза в неделю, двигайтесь больше, проводите активно время.

Питайтесь сбалансировано
 
Если не следить за своим питание, то рано или поздно это отразится на здоровье. В рационе должно присутствовать мясо, молочные продукты, овощи, фрукты и орехи. Конечно, не увлекайтесь солью, сахаром и газированными напитками.



Бросьте курить 

Курение еще никому не помогало, а наоборот. Все же стоит собрать волю в кулак и бороться с этой вредной привычкой.  Ведь курение является причиной  развития рака легких.

 Проходите регулярные обследования

 Если болезнь обнаружить на ранней стадии, то есть шанс ее вылечить. Регулярно стоит проходить обследования, а если чувствуете недомогание, то не откладывайте визит к врачу
bigmir.net
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