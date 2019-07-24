Что нужно делать в 25, чтобы не болеть в 50

Можно делать пластические операции, есть продукты, которые предотвратят морщины. Но организм не обмануть, к сожалению, с возрастом здоровье ухудшается. Мы не расскажет о чудодейственных таблетках, а просто напомним давно известные правила, которые помогают сохранить здоровье.





Следить за весом





Не стоит сильно увлекаться и трястись за “о боже плюс 100 грамма и я толстая“. Просто нужно знать меру. Помните, что ожирение – причина развития многих болезней. Не стоит во все обвинять гены. Просто двигайтесь больше, следить за питанием. Если вам никак на удается похудеть, обратитесь к эндокринологу.













Занимайтесь спортом





Сидячий образ жизни не поможет сохранить здоровье. Находите время на тренировку три раза в неделю, двигайтесь больше, проводите активно время.





Питайтесь сбалансировано

Если не следить за своим питание, то рано или поздно это отразится на здоровье. В рационе должно присутствовать мясо, молочные продукты, овощи, фрукты и орехи. Конечно, не увлекайтесь солью, сахаром и газированными напитками.













Бросьте курить





Курение еще никому не помогало, а наоборот. Все же стоит собрать волю в кулак и бороться с этой вредной привычкой. Ведь курение является причиной развития рака легких.





Проходите регулярные обследования





Если болезнь обнаружить на ранней стадии, то есть шанс ее вылечить. Регулярно стоит проходить обследования, а если чувствуете недомогание, то не откладывайте визит к врачу







