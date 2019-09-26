Чайные пакетики загрязняют ваш чай частицами пластика

Частицы пластика могут загрязнять ваш чай при заваривании, предупреждают ученые. Они обнаружили, что пластиковые чайные пакетики выделяют миллиарды крошечных пластиковых частиц, когда их погружают в воду, передает Daily Mail.

"Чайные пакетики из пластика, а не из традиционной бумаги, становятся все более распространенным явлением. Однако пластик разлагается, распадаясь на крошечные частицы микро- и наноразмеров, которые могут быть в 750 раз меньше ширины человеческого волоса", - пишет газета.

"Исследователи также обнаружили, что водяные блохи, которых подвергли воздействию пластикового мусора, оставляемого чайными пакетиками, демонстрировали аномальные паттерны развития и необычное поведение, - говорится в статье. - Однако какое именно воздействие оказывает поглощение микро- и нанопластичных частиц пластика на человека, пока неизвестно".

"(...) Для проведения анализа инженер-химик Лаура Эрнандес и ее коллеги из канадского Университета Макгилла купили четыре различных чая в кофейнях и продуктовых магазинах Монреаля. Исследователи разрезали все пакетики и вымыли их, чтобы удалить чайные листья и любой мусор. Затем команда ученых имитировала процесс заваривания чая, нагревая пустые чайные пакетики в воде при температуре 95 C в течение пяти минут, а затем проанализировала полученный состав воды под электронным микроскопом", - говорится в статье.

"При погружении одного пластикового чайного пакетика в воду, температура которой требуется для заваривания чая, в одну чашку напитка попадает примерно 11,6 млрд частиц микропластика и 3,1 млрд частиц нанопластика", - пишут исследователи в своей статье.

"Эти уровни загрязнения пластиком в тысячи раз выше, чем те, о которых ранее сообщалось в связи с другими продуктами питания", - подчеркивается в статье.

"Анализируя образцы крошечных пластиковых частиц, исследователи установили, что состав высвободившихся частиц соответствует составу изначальны чайных пакетиков, изготовленных из нейлона и полиэтилентерефталата (ПЭТ). ПЭТ является наиболее распространенным из полиэфирного семейства термопластичного пластика", - указывает газета.

"Во втором эксперименте исследователи подвергли водных блох воздействию различных доз микро- и нанопластиков, полученных из чайных пакетиков, чтобы проследить, какой эффект это может оказать. Водяные блохи - или Daphnia magna - являются модельными организмами, которые часто используются в экологических исследованиях", - поясняет Daily Mail.

"Исследователи обнаружили, что, хотя животные выжили после воздействия загрязняющих веществ, они демонстрировали различные анатомические и поведенческие отклонения. Например, некоторые из блох не смогли развить нормальную верхнюю оболочку (...). Кроме того, некоторые из подвергшихся воздействию пластика водяных блох, как отмечалось, могли проплывать гораздо более длинные расстояния, чем блохи из контрольной группы", - отмечает издание.

Точное влияние попадания такого крошечного мусора в ваш чай, однако, остается неясным. "Сведения о вредном воздействии частиц пластика на здоровье человека по-прежнему отсутствуют - налицо настоятельная необходимость исследования потенциальных токсических механизмов у высших позвоночных и людей", - заключили исследователи. Это, добавили они, будет иметь "жизненно важное значение при оценке риска для здоровья микро- и нанопластика".

"Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Environmental Science & Technology", - уточняет Daily Mail.