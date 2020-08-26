Все, что нужно знать о меланоме. Как распознать рак кожи?

Британские эксперты рассказали, какие изменения кожных покровов должны насторожить.
Большая часть родинок, коричневых пятен и новообразований на коже не несут опасности, но некоторые их них могут быть предупреждающими сигналами о надвигающейся болезни. К признакам развития меланомы относят:
- асимметрия: одна сторона родинки отличается от другой;
- неровные границы родинки, иногда с зазубренными краями;
- множественные цвета в родинке - тревожный признак;
- увеличение размера:
- появление новых симптомов: зуд и кровоточивость в области родинки, образование корки.
Эксперты подчеркивают: при обнаружении малейших изменений кожных покровов стоит незамедлительно обратиться к специалисту. На ранней стадии заболевание можно вылечить.Читайте также: Как очистить и восстановить печень в домашних условиях
Чтобы снизить риск возникновения злокачественной опухоли, нужно использовать специальные средства - солнцезащитные кремы, очки, но главное - не злоупотреблять принятием "солнечных" ванн, ограничить посещение соляриев.