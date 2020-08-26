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Леди
Красота и здоровье
26 августа 20, 19:37
Все, что нужно знать о меланоме. Как распознать рак кожи?
родинка
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Рассказываем, как отличить злокачественную опухоль от безобидного родимого пятна и что делать, если ты подозреваешь у себя меланому кожи.

Британские эксперты рассказали, какие изменения кожных покровов должны насторожить.

Большая часть родинок, коричневых пятен и новообразований на коже не несут опасности, но некоторые их них могут быть предупреждающими сигналами о надвигающейся болезни. К признакам развития меланомы относят:

- асимметрия: одна сторона родинки отличается от другой;

- неровные границы родинки, иногда с зазубренными краями;

- множественные цвета в родинке - тревожный признак;

- увеличение размера:

- появление новых симптомов: зуд и кровоточивость в области родинки, образование корки.

Эксперты подчеркивают: при обнаружении малейших изменений кожных покровов стоит незамедлительно обратиться к специалисту. На ранней стадии заболевание можно вылечить.

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Чтобы снизить риск возникновения злокачественной опухоли, нужно использовать специальные средства - солнцезащитные кремы, очки, но главное - не злоупотреблять принятием "солнечных" ванн, ограничить посещение соляриев.
telegraf.com.ua
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