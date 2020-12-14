Что произойдет с нашим здоровьем, если перейти с кофе на чай

Если вам надоел ваш утренний кофе, или вы просто хотите что-то изменить в жизни – переходите на чай! И посмотрите, сколько всего прекрасного случится с вашим здоровьем (впрочем, кофе тоже очень, очень полезен для здоровья – так что потом все-таки можете к нему вернуться).





Ваши зубы станут белее





Одна из причин, из-за которой наша улыбка теряет белизну – очередная чашечка кофе. И еще одна. И еще. Чай тоже может делать наши зубы темнее, но все же не так сильно, как кофе. Особенно если отдавать предпочтение зеленому чаю или улуну.





Уровень холестерина может снизиться





Это справедливо, если вы предпочитаете эспрессо или кофе во фрэнч-прессе: в этих напитках содержатся соединения, которые могут повышать уровень вредного холестерина ЛПНП, который плохо влияет на сердце и сосуды. Не хотите разбираться, какой кофе полезен, а какой нет? Переходите на чай!





Вы станете реже страдать от изжоги





Если часто пить кофе, может развиться изжога – из-за того, что кофеин воздействует на мышцу между желудком и пищеводом и в открывшееся пространство проникает желудочный сок. Несмотря на то, что в чае тоже много кофеина, он такого эффекта не создает и изжогу вызывает намного реже.





Ваш сон улучшится





В чае содержится много кофеина, в некоторых сортах его в несколько раз больше, чем в кофе – но при этом он не так опасен для нашего сна, как кофе. Так что если вы регулярно считаете овец , вместо того, чтобы отдыхать, попробуйте перейти на чай вместо кофе.





Вы будете меньше нервничать





Если вы пьете много кофе (много – это больше четырех чашечек в день), скорее всего, ваша нервная система получает слишком сильную стимуляцию. Это может выражаться в повышенном уровне тревоги, раздражительность и нервозности. Если это ваш случай, попробуйте перейти на чай – ну, или просто пейте меньше кофе.





Вы избавитесь от мышечных спазмов





Судороги или синдром беспокойных ног? Дело может быть в нехватке магния. А вот дефицит магния может появиться из-за кофе, который препятствует усвоение этого полезного микроэлемента организмом. Попробуйте на какое-то время перейти на чай – возможно, это поможет справиться с судорогами и спазмами.





Снизится вероятность развития некоторых форм рака





Регулярное употребление кофе существенно снижает риск развития рака печени и толстой кишки, а также рака желудка, поджелудочной железы и рака груди. Все дело в антиоксиданте ЭКГК, который содержится в чайных листьях: он помогает бороться с действием свободных радикалов, которые способствуют развитию раковых клеток.





Вы сохраните здоровый баланс жидкости





После каждой чашечки кофе стоит выпивать стакан воды , чтобы сохранить здоровый баланс влаги в организме. Чай же не обладает таким эффектом и помогает удерживать влагу внутри, а значит – чувствовать и выглядеть отлично.



