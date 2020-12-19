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Леди
Красота и здоровье
19 декабря 20, 14:08
малоизвестные полезные свойства касторового масла
Касторовое масло
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Касторовое масло традиционно принято использовать в косметологии, т.к. оно обладает целым рядом эффектов, улучшающих состояние кожного покрова. Касторовое масло полезно не только для кожи, но и для волос.
Полезная особенность касторового масла — его способность эффективно бороться с морщинами, которые неминуемо появляются на лице по мере старения организма. Масло активирует выработку необходимого коже коллагена, плюс, оно насыщает кожу жирными кислотами. В состав масла входит витамин Е, который результативно решает проблему сухости.

Применение касторового масла является эффективным и при акне. Этот продукт восстанавливает липидный барьер и включает естественные защитные механизмы — говорят специалисты, которые рекомендуют наносить масло на кожу тонким слоем, убирая лишнее при помощи бумажного полотенца.

Мало кто знает, что касторовое масло полезно не только для кожи, но и для волос. Например, если смешать масло с лимонным соком, то получится отличное средство от перхоти, которое нужно наносить на корни волос на полчаса, а затем смывать шампунем. Можно делать прикорневой массаж с использованием касторового масла — такая практика поможет защититься от выпадения волос. Если наносить масло на волосы по всей длине, то можно обеспечить эффектный блеск.

Источник: https://newsyou.info/
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