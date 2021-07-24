Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.81
USD
27.04
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
24 июля 21, 13:11
7 причин боли в животе — о некоторых вы даже не думали
боль
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Менструация, пищевое отравление — самое банальное, что приходит на ум. Но есть ли другие причины?
Неприятные ощущения в животе могут возникать на голодный желудок, после приема пищи или не быть связанными с едой вообще. Чтобы решить проблему, советуем обратиться к доктору и провести диагностику, которую он назначит. Обычно это включает консультацию сдачу общего анализа крови и мочи на предмет выявления воспаления, эзофагогастродуоденоскопию и консультацию гастроэнтеролога после получения всех результатов. А пока изучите наш материал, чтобы понять, какие симптомы вы испытываете.

Типы боли в животе

Существует несколько типов боли в животе, в зависимости от того, как быстро начинается боль и как долго она длится:

Острая боль начинается через несколько часов или дней и может сопровождаться другими симптомами.
Хроническая боль длится дольше — от недель до месяцев и более — и может приходить и уходить.
Прогрессирующая боль со временем усиливается и часто сопровождается другими симптомами.


Причины боли в животе 

Независимо от того, есть ли у вас легкая боль или серьезные спазмы, боль в животе может иметь множество причин. Например, у вас может быть несварение желудка, запор, желудочный вирус или, если вы женщина, менструальные спазмы. Другие возможные причины включают:

Синдром раздраженного кишечника (СРК)
Болезнь Крона, или язвенный колит
Пищевое отравление
Пищевые аллергии
Газ
Инфекция мочевыводящих путей
Растяжение мышц живота

Вам также следует как можно скорее обратиться к врачу, если у вас есть симптомы наряду с болью, такие как:

Жар
Запоры длительностью более 2 дней
Признаки обезвоживания, в том числе частое мочеиспускание, темная моча и сильная жажда
Боль при мочеиспускании

Как лечить боли в животе

Наряду с обращением к врачу, вам нужно начать следить за питанием и количеством потребляемой жидкости. Также не лишним будет уменьшить физическую нагрузку, в особенности, исключить изолированные упражнения на пресс. Если у вас нет индивидуальной непереносимости, от вздутия живота заваривайте цветки ромашки в фильтр-пакетах вместо чая — они продаются в любой аптеке. От спазма во время менструации спасает грелка с горячей водой или наполненная теплой водой бутылка из-под напитка.

Источник: https://storinka.com.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Продукты от кариеса: что есть, чтобы не портить зубы
Лента новостей