7 причин боли в животе — о некоторых вы даже не думали

Неприятные ощущения в животе могут возникать на голодный желудок, после приема пищи или не быть связанными с едой вообще. Чтобы решить проблему, советуем обратиться к доктору и провести диагностику, которую он назначит. Обычно это включает консультацию сдачу общего анализа крови и мочи на предмет выявления воспаления, эзофагогастродуоденоскопию и консультацию гастроэнтеролога после получения всех результатов. А пока изучите наш материал, чтобы понять, какие симптомы вы испытываете.





Типы боли в животе





Существует несколько типов боли в животе, в зависимости от того, как быстро начинается боль и как долго она длится:





Острая боль начинается через несколько часов или дней и может сопровождаться другими симптомами.

Хроническая боль длится дольше — от недель до месяцев и более — и может приходить и уходить.

Прогрессирующая боль со временем усиливается и часто сопровождается другими симптомами.









Причины боли в животе





Независимо от того, есть ли у вас легкая боль или серьезные спазмы, боль в животе может иметь множество причин. Например, у вас может быть несварение желудка, запор, желудочный вирус или, если вы женщина, менструальные спазмы. Другие возможные причины включают:





Синдром раздраженного кишечника (СРК)

Болезнь Крона, или язвенный колит

Пищевое отравление

Пищевые аллергии

Газ

Инфекция мочевыводящих путей

Растяжение мышц живота





Вам также следует как можно скорее обратиться к врачу, если у вас есть симптомы наряду с болью, такие как:





Жар

Запоры длительностью более 2 дней

Признаки обезвоживания, в том числе частое мочеиспускание, темная моча и сильная жажда

Боль при мочеиспускании





Как лечить боли в животе





Наряду с обращением к врачу, вам нужно начать следить за питанием и количеством потребляемой жидкости. Также не лишним будет уменьшить физическую нагрузку, в особенности, исключить изолированные упражнения на пресс. Если у вас нет индивидуальной непереносимости, от вздутия живота заваривайте цветки ромашки в фильтр-пакетах вместо чая — они продаются в любой аптеке. От спазма во время менструации спасает грелка с горячей водой или наполненная теплой водой бутылка из-под напитка.



