КАК ПРИВИТЬ РЕБЕНКУ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Что бы ни делал ребенок, ему важно одобрение родителей. Поэтому самое главное в воспитании самостоятельности – не столько развить ее, сколько не подавить. Часто родители, анализируя поведение ребенка, опираются на критерии зрелой самостоятельности, в то время как у детей она может маскироваться под другие свойства, например, негативизм или нетерпеливость. Пресекая подобное поведение, родитель оказывается в ситуации, когда, как говорится, с водой выплескивают ребенка. Выходом из нее может стать направление активности и инициативности детей в мирное русло.





Даем разумную свободу





Темперамент, способности, особенности стиля воспитания в семье существенно влияют на темп становления самостоятельности. В то же время, психологи давно установили, что каждому возрастному периоду соответствует своя «ведущая деятельность» – то есть сфера интересов, которая на данный момент важна ребенку, и где он пытается проявить себя.





Так, от 1 года до 3 лет такой ведущей деятельностью являются действия с предметами, с 3 до 7 лет – игра, с 7 до 14 лет – учебная деятельность, а с 14 до 18 – общение со сверстниками.





Если ребенок свободно ориентируется, принимает решения и сам находит способы достижения своих целей в рамках ведущей деятельности, значит уровень его самостоятельности соответствует возрасту.





Как известно, абсолютная свобода – это вседозволенность. Поэтому проявления самостоятельности не должны выходить за рамки принятых норм. Однако чем младше ребенок, тем сложнее ему опираться на какие-либо правила. Например, сын видел, как папа подарил маме цветы, и решил поступить так же, но сорвал цветы с клумбы. Как одновременно похвалить за благие намерения и осудить подобный акт вандализма? Можно выразить свою признательность за щедрость, но проявить огорчение из-за выбранного способа достижения результата. А затем обсудить, какие варианты решений были бы более приемлемы: например, сделать цветы из цветной бумаги, нарисовать их, вырастить своими руками, помочь папе выбрать букет. Только так ребенок усвоит одно из главных правил самостоятельного поведения: его действия должны завершаться таким результатом, который не нарушит принятых правил.













Ставим цели и задачи





Взрослые обычно полагают, что ребенок должен выполнять то или иное действие самостоятельно. Именно эту мысль они пытаются донести до своего чада и, в результате, сталкиваются с непониманием.





Во-первых, ребенок не может действовать, как заводная игрушка, и механически выполнять указания родителей. Ему важно знать зачем, то есть с какой целью, он вы¬полняет ту или иную просьбу.





Во-вторых, малышу необходимо четко представлять себе алгоритм действий: как и что именно нужно делать.





В-третьих, ребенку следует объяснить, почему он должен отрываться от игры и переключаться на скучное занятие, предложенное взрослым. Допустим, утверждение бабушки, что у нее «сломается спина», если она станет застилать за внука кровать, выглядит неубедительным, поскольку каждый раз после препираний с ним она весьма резво разворачивает покрывало.





Некоторые дети применяют к словам родителей армейский принцип ПВО: «Подожди выполнять – отменят!». Эта привычка вырабатывается у них из-за отсутствия четких требований. Ребенок замечает, что взрослым гораздо важнее получить результат, чем добиться от него самостоятельности. Например, увидев, что он неторопливо возит губкой по луже разлитого молока, размазывая ее по всему столу, мама берет инициативу в свои руки и сама ликвидирует последствия аварии. У ребенка возникает законо¬мерный вопрос: «ЗАЧЕМ напрягаться и делать что-то самому, если взрослый все равно рано или поздно сделает это за него?». Куда проще подстегнуть активность родителя, начав ныть или прикидываясь немощным. Ребенок только тогда начнет проявлять самостоятельность, когда будет определен круг его обязанностей, от которых можно будет уклониться исключительно в случае форс-мажора.













Развиваем самостоятельность





1. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок обнаружил досадные последствия того, что он однажды поленился сделать. Например, если он обнаружит, что фломастеры засохли из-за того, что он забыл надеть на них колпачки, не спешите покупать новый набор. Пусть порисует недельку-другую карандашами или красками. Каждый раз, когда ребенок со вздохом будет намекать на то, что неплохо бы пополнить запасы канцелярских товаров, так же вздыхайте в ответ и высказывайте сомнения: вдруг и новые фломастеры проживут недолго? В дальнейшем воспоминания об этом сложном периоде творчества будут мотивировать ребенка следить за состоянием своих вещей.





2. Требуя от ребенка самостоятельности, руководствуйтесь принципом целесообразности. Допустим, не стоит просить его класть игрушки на место сразу после игры. Дошкольник занимается одним делом в течение 15-20 минут, и если он будет производить уборку после каждого такого промежутка, то станет похож на робота-уборщика Валли из одноименного мультфильма. Просьба разложить все по своим местам перед сном, чтобы не споткнуться об игрушки в темноте, будет более понятна ребенку.





3. Объем и содержание обязанностей должны быть сформулированы максимально конкретно. Например: «после обеда нужно убирать со стола свою тарелку», а не «надо убирать за собой!».





4. Объясняйте малышу смысл и конечную цель выполняемых им действий. Утверждения, что «все детки одеваются сами» или «люди будут смеяться, если увидят, что мама тебе помогает» – плохие аргументы. Ребенок не обратит внимания на эти слова, считая, что может и по¬терпеть чужие насмешки ради удобства. Лучше расскажите о том, сколько всего интересного можно успеть сделать за сэкономленное время, если одеваться или раздеваться самостоятельно, не дожидаясь помощи: посмотреть половину мультика про Илью Муромца или четыре серии про Лунтика, раскрасить шесть рисунков или подольше поплескаться в ванной, наполненной пеной, и т.д.





5. Если ребенок ленится и категорически отказывается покидать свое уютное местечко, попросите его рассказать о своих дальнейших планах. Эта просьба заставит ребенка задуматься о том, чем можно заняться. Согнать ленивца с дивана иногда помогает маленькая хитрость. Выразите радость по поводу того, что он лежит и никому не мешает. Затем попросите полежать там же еще часика два, чтобы вы могли заняться своими делами. Как правило, уже через несколько минут раздается вопрос: «А можно я слезу с дива-а-а-на?»





Умение формулировать цель, предвидеть результат – основополагаю¬щие компоненты самостоятельности. Но их трудно реализовать в полной мере, если у ребенка не сформированы навыки разных типов деятельности. Например, мамы и бабушки часто пресекают попытки девочки подмести пол, потому что знают, что вместо желанной чистоты в квартире будут клубы пыли. Выходит, еще один способ развития самостоятельности – тренировка конкретных навыков.





Последний штрих в портрете самостоятельности – настойчивость в достижении результата, когда неудача не становится поводом для отказа от задуманного. Особенно ценно, если ребенок догадывается объединить свои усилия с кем-то из окружающих.







