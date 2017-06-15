Как накормить нехочуху: 10 секретов от французских мам

В нашей культуре слишком многое «завязано» на том, хорошо ли кушает ребенок: и мамина самооценка, и предположения о здоровье и послушании ребенка, и критика окружающих, и банальная привычка.





Чтобы расставить все точки над «i», предлагаем вам ознакомиться с тремя взглядами на тему детского питания и воспитания. Своим опытом с нами поделятся американская журналистка Памела Друкерман, преподаватель Колумбийского университета Карен Ле Бийон и киевский психолог Анна Рымаренко.





Почему французские дети не плюются едой, Памела Друкерман













Эту книгу перевели на множество языков, и она стала одним из самых популярных пособий в мире по тому, как быть счастливой самой и воспитывать счастливых детей. В ней даются простые и действенные советы: как воспитать уверенного в себе, самостоятельного человека и оставаться при этом не только матерью, но и привлекательной женщиной. А также как научить ребенка ждать, а самой жить без чувства вины и реализовать свое право на личную жизнь.





Французы занимают второе место в Европе по числу детей. Материнство для французских мам – не стресс, а удовольствие. Они продолжают жить нормальной жизнью, спокойны, терпеливы и не навязывают свое мнение детям. Пока остальные воспитывают детей, французы их растят. Когда французы приходят в гости, они спокойно пьют кофе и общаются, а дети играют сами по себе.





В отличие от наших родителей, которые либо одергивают невоспитанных чад, либо мастерят вместе с ними домики из «Лего», родители-французы участвуют в жизни детей, не превращая это в одержимость, и дети получаются веселые, любопытные, разговорчивые и воспитанные.





10 правил воспитания от Памелы Друкерман













1. Научите ребенка четырем хорошим словам.





2. Установите границы дозволенного.





3. Позвольте перекусывать только раз в день.





4. Дайте понять, кто в доме хозяин.





5. Научитесь говорить «нет».





6. Успокаивайте одним лишь взглядом.





7. Не «веди себя хорошо», а «контролируй себя».





8. Научитесь держать паузу.





9. Позвольте ребенку иметь свое крепкое словцо.





10. Предоставьте ему столько свободы, сколько он осилит.





Французские дети едят все и ваши так могут, Карен Ле Бийон













Большинству родителей известно, как трудно приучить малыша кушать полезную взрослую пищу. Поэтому многие, чтобы дитятко не осталось голодным, идут на поводу у вкусовых пристрастий малышей и кормят их сладкой, тяжелой углеводной и однообразной пищей.





В своей книге Карен Ле Бийон рассказывает о том, как они переехали всей семьей из Канады в Бретань. И признается, что в то время единственным овощем, который ела ее дочь, была картошка-фри. Кроме этого, основу ее рациона составляли десерты, сухие завтраки, тосты с маслом и спагетти.





Будучи во Франции, Карен обратила внимание, что во французских школах нет детских блюд – школьников кормят мясом, рыбой, курицей и свежими овощами с окрестных ферм. При этом дети за обе щеки уписывают «взрослую» еду, у них нет перекусов между приемами пищи и они с удовольствием пробуют что-то новенькое.

Также автор отмечает, что при этом тема еды у французов – самая любимая, они уже за завтраком обсуждают, что будут кушать на обед, и за столом проводят в два раза больше времени, чем американцы.





К тому же местные жители не считают калории и едят вдоволь жирные сыры, мясо и масло, но при этом остаются стройными и довольно редко страдают болезнями сердца и сосудов. Свои наблюдения по этому поводу Карен изложила в остроумной и занимательной книге, дополненной любимыми рецептами французских мам – полезными и вкусными.





10 правил питания от Карен Ле Бийон













1. Родители, вы отвечаете за «пищевое» воспитание своих детей.





2. Еда – не игрушка, не приз и не средство утешения.





3. Дети едят то же, что и родители.





4. Хотя бы раз в день садитесь за стол всей семьей.





5. Каждое основное блюдо – не чаще раза в неделю.





6. Можно не есть, но обязательно надо попробовать.





7. Не больше одного перекуса в день. Проголодаться – это нормально.





8. Готовьте и ешьте не торопясь. Есть правильно означает есть медленно.





9. Ешьте настоящую домашнюю еду, а не полуфабрикаты.





10. Правила – не догмы. Иногда можно и нарушить. Главное – получать удовольствие.





Как накормить нехочуху, Анна Рымаренко













Совсем недавно в издательстве «Брайт Стар Паблишинг» вышла книга киевского психолога Анны Рымаренко «Як нагодувати нехочуху». Мы рекомендуем ее к прочтению всем родителям, а также в качестве подарка бабушкам и дедушкам, которые все время переживают что «он у вас совсем ничего не ест».





Зачем читать эту книгу?





Во-первых, чтобы разобраться, что такое «здоровое пищевое поведение». Чем лучше ребенок может различать внутренние сигналы – тем лучше он регулирует свои эмоции, осознает свои желания и пути их достижения. И, увы, сложившиеся традиции насильного кормления или «задабривания» ребенка определенной едой нарушают этот тонкий механизм, становясь одним из факторов расстройств пищевого поведения, нарушения эмоциональной саморегуляции и т.д.





Во-вторых, чтобы лучше понять себя и своих близких. Книга написана простым и доступным языком. В ее основе – идея о том, что мало кормить «правильно и правильной едой». Ребенок растет в семье, со сложившимися привычками и убеждениями в теме питания. Чем лучше родители осознают, что происходит в их душе и какой опыт влияет на их поведение – тем легче всей семье строить гармоничные и радостные отношения с едой. Поэтому приготовьтесь к увлекательному путешествию в собственный внутренний мир, в сопровождении вопросов и практик для самопознания.





В-третьих, в книге есть много подсказок для повседневных задач. Как знакомить ребенка с новыми блюдами? Правильно запрещать, не вызывая тяги к запретному плоду? Планировать походы в гости и детский сад, учить ребенка отказываться от угощения, получать удовольствие от еды, кушать без отвлечений?





И, конечно же, обещанный на обложке ответ – что же делать с «нехочухами». Когда расслабиться и отпустить ситуацию, а когда и как – исправлять возможные ошибки, допущенные ранее.





10 правил правильного восПитания от Анны Рымаренко













1. Отношения с едой – это основа многих других отношений в жизни ребенка: к себе, к потребностям своего тела, умению отстаивать свое мнение и многое другое.





2. Здоровое пищевое поведение – это чувствовать свои потребности и выбирать лучшие способы их удовлетворить. Понимать, голоден я или сыт, что я сейчас хотел бы скушать и когда остановиться – основа здоровья и физического, и морального.





3. Будьте внимательны к себе - ваш опыт, состояние и убеждения влияют на ребенка гораздо сильнее, чем сознательные слова или действия





4. Ребенок всегда подражает вашим манерам за столом и перенимает ваше отношение к еде





5. Помните, что все ощущения – в том числе вкусовые – у ребенка гораздо ярче, чем у взрослого. Поэтому сильный вкус фабричных сладостей, солений и копченостей может сбивать «настройки» правильного питания.





6. Только ребенок может сам решить, сколько он может съесть – исходя из ощущения сытости. Заставляя переедать, мы подвергаем его здоровье серьезной опасности.





7. Если ребенок «ничего не ест» и при этом совершенно здоров – возможно, вы пропускаете мимо глаз его перекусы и «перехваты», считая «настоящей едой» только, к примеру, суп с хлебом и котлету с гарниром. А яблоки-печенье-хлопья-компот, съеденные на бегу, – это тоже вполне еда.





8. Никогда не отвлекайте ребенка, чтобы впихнуть побольше еды! Кормить не голодного малыша под мультики и танцы – это очень, очень нездоровая практика.





9. Ребенок имеет полное право (как и взрослый) на неравномерный аппетит. Сегодня хочется много и поплотнее – завтра чуть-чуть поклевать. И это нормально!





10. У нас нет цели накормить ребенка любой ценой. Наша цель – чтобы он был здоровым и счастливым.



