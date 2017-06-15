О чем расскажут вредные привычки у детей: 3 неожиданных факт

У малышей тоже существуют вредные привычки. Они, к счастью, отличаются от взрослых, но, тем не менее, являются не только источником раздражения домочадцев, но и настоящим сигналом тревоги, о котором необходимо задуматься каждому родителю.





На самом деле какое-либо действие, будь то ковыряние в носу, обгрызание ногтей или сосание пальцев, лишь со временем становятся привычками. Предшественниками их чаще всего становятся нервные расстройства, которые бывают как легкие, так и более тяжелые.













По систематическим действиям ребенка можно легко определить степень нарушения его психического состояния.





Небольшое нервное напряжение, чаще всего, сопровождается такими привычками как:





• - Сосание пальца

• - Обгрызание ногтей

• - Ковыряние в носу

• - Теребление одежды (постели перед сном)





О средней степени нервного напряжения говорят такие действия ребенка как:





• - Закусывание губы (вплоть до образования гематом)

• - Обрывание заусениц на пальцах рук





О серьезном нервном расстройстве говорят следующие систематически повторяющиеся действия ребенка:





• - Навязчивое желание самоудовлетворения

• - Раздирание ран

• - Накручивание или даже вырывание волос









Такие действия появляются у ребенка непроизвольно. И если взрослым кажется, что кроха делает что-то специально, то это глубоко ошибочное мнение. Это есть не что иное, как нервное напряжение, от которого необходимо помочь малышу избавиться как можно быстрее.





В случае если у вашего непоседы наблюдаются психические расстройства, ни в коем случае не ругайте его, иначе вы не только не сможете помочь ему справиться с этой ситуацией, но и «загоните» проблему вглубь, а достаточно невинные привычки, могут впоследствии преобразоваться в серьезные психосоматические заболевания с вытекающими последствиями.





Конечно, первым делом необходимо выяснить причину появления вредных привычек. Если явных причин для беспокойства не обнаружено, то необходимо просто попробовать снизить темп жизни малыша.





При самых первых проявлениях вышеперечисленных привычек, родителям как можно чаще необходимо делать «отвлекательный маневр» и переключать ненавязчиво ребенка на другие действия.





Так же можно «поиграть» с малышом, и вредную привычку сделать вашим общим «врагом» (а не ребенка, как это чаще всего бывает). Придумайте вместе с крохой прозвище для привычки и обращайте внимание на нее, когда к ребенку снова прицепилась эта нудная и приставучая «грызка ногтей» и, тем более, акцентируйте внимание, если ребенок справился со своей задачей: хотел поковырять да сдержался и не сделал этого. Обязательно хвалите его за это!





Вероятно, что вашему ребенку просто не хватает вашего внимания, тепла и телесных прикосновений, поэтому как можно чаще налаживайте эмоциональный контакт со своим ребенком, откладывая на время все домашние дела, и проводите больше времени с ребенком.













Что категорически нельзя делать, избавляя своего ребенка от вредных привычек:





• - Ругать ребенка (тем более наказывать)

• - Высмеивать малыша, особенно при других людях

• - Ставить ребенку условия

• - Говорить ребенку, что с ним никто не будет дружить и все будут над ним смеяться

• - Запрещать привычки, используя при этом кардинальные методы (например, намазывание пальцев перцем)

• - Говорить крохе, что если он будет повторять свои действия, из-за этого вы не будете его любить













Такие методы могут спровоцировать еще большее нервное напряжение и привести к тому, что ребенок замкнется в себе. Главная задача родителей – выбрать правильную стратегию и тогда кроха сможет постепенно, шаг за шагом, избавиться от своих вредных привычек, а соответственно, и от нервного напряжения.





Если же вы видите, что все ваши самостоятельные попытки тщетны, то не стесняйтесь обращаться к специалистам, ведь вредная привычка вашего ребенка – это прямой показатель того, что происходит внутри семьи. Возможно, именно с помощью квалифицированного специалиста вы сможете наладить отношения между всеми членами семьи и избавиться от отрицательных последствий.





Все в ваших руках!



