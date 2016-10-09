7 ошибок, которые совершают 99% женщин

Я считаю, что женщина строит отношения. Знаете, почему я не консультирую парами? Потому что, как правило, мужчина просит доказать, что женщина неправа. И ничего другого от психолога он не ждет. Я считаю, что мужчина реагирует только на женщину. Он не будет так реагировать на психолога. Я работаю с женщинами только потому, что свято верю в то, что, когда меняется женщина, меняется отношение мужчины к ней.





В этой статье 7 самых распространенных ошибок, с которыми мне приходилось сталкиваться.





Ошибка № 1: Вы читаете много нравоучений





Основная ошибка в отношениях — это много разговоров со стороны женщины. И это не просто болтовня. Это когда, вместо того чтобы объяснить причину своей грусти, она говорит: «Я тебе объясню, как правильно! Я же знаю! Ты же не знаешь, ты вообще...» Она начинает свои нравоучения, например, в машине, в момент, когда он даже не может из нее выйти. И продолжает всю дорогу выносить ему мозг на незначительную тему. Потом они приезжают домой, едят, ложатся спать, занимаются сексом, и утром все повторяется.





Ошибка № 2: Вас кидает из крайности в крайность





У женщин есть еще одна частая ошибка. Они постоянно впадают в крайность — «доступность всегда» или «абсолютная недоступность». Есть 2 момента:





1. Когда женщина доступна своему партнеру для близости независимо от его поведения, она теряет ценность как для себя самой, так и для партнера.





2. Когда женщина занимает позицию жесткого лидера или «мамы» в семье, к ней пропадает сексуальное влечение. Потому что в голове мужчины «мама» и «секс» — это две разные вещи. «Мама» — для любви, а для секса нужно искать другую женщину.





Женщина — это комбинация девочки и мамы. Вкупе у нас получается спокойная, гармоничная женщина, которая умеет проявлять гибкость. Мама не может проявлять гибкость, так как постоянно о чем-то беспокоится и должна быть правильной. А девочка не может проявлять гибкость просто потому, что она глупая.





Когда женщина учится себя чувствовать, она понимает, что такое спокойная радость. И учится находить инструменты для прихода к такому состоянию.





Женщины ждут, что придет мужчина, который сделает что-то, и станет хорошо. Не станет хорошо. Потому что потребность в любви — это базовая потребность. Базовые потребности мы можем реализовывать только самостоятельно. И, если женщина не умеет удовлетворять свои базовые потребности самостоятельно, будет нарастать недовольство. Хотя, казалось бы, она поступает так, как нужно, и мужчина поступает так, как пишут в журналах. Но она не чувствует. И вот это приводит к тому, что люди расстаются.





Ошибка № 3: Вы лупите тигра тапкой





Женщина часто пытается донести до мужчины, что он не соответствует ее представлениям. Она постоянно повторяет такие утверждения, как: «Ты ленивый!», «Сколько можно?», «Ты никогда не зарабатываешь денег», «Когда ты примешь решение?». И донесение информации до него с такой позиции в итоге сделает из него «кота», который не захочет к ней приходить.





У меня есть такая аллегория, когда мы берем тигра и лупим его тапкой каждый день. Говорим ему о том, что он не сильный и не тигр. Я предлагаю женщинам говорить такие фразы, как «Ты знаешь, мне грустно», «Ты знаешь, я очень расстроена, потому что я объясняла тебе, как для меня важно это, в надежде что ты меня поймешь». Таким образом, женщина наделяет мужчину ответственностью за свое состояние. Это очень важно. Потому что все женщины ждут ответственности. Он абсолютно комфортное существо, которое не очень любит лишнюю ответственность. И представителю сильной половины человечества намного легче сделать так, чтобы женщина чувствовала себя комфортно, чем позже отвечать за то, что ей грустно.





Ошибка № 4: Вы не осознаете, что такое счастье





Я работаю уже 15 лет и долгое время не понимала, почему девушки с совершенно разными статусами, возрастом, опытом и воспитанием делают одни и те же ошибки. И что я поняла? То, что ответственность родителей огромна. Родители должны дать своей дочке опыт ощущения счастья, по которому она позже будет идентифицировать себя в социуме. Например, меня не учили чувствовать счастье. И, когда девочка выходит в жизнь, она не знает, что такое состояние счастья. Она знает состояние фрагментарных наград за хорошие отметки, хорошее поведение или что-либо еще. И вот она выходит в жизнь, не зная, что такое счастье, и встречает мужчину, который говорит: «Я счастье!» Она берет его к себе. Проходит 2-3 года, а она счастья не чувствует.





Основная задача родителей — передать своим детям, что такое счастье. И, если женщина воспитывает и культивирует в себе чувство спокойной радости, она решает сразу две задачи.





Ошибка № 5: Вы не воспитываете ласку в детях





У моего знакомого есть дочь, которой 3 года. Когда она к нему подходит, то сразу проявляет ласку. По большому счету, природа показывает модель поведения девушки. Если бы женщина вела себя все время так, то у мужчины не было бы никаких шансов остаться безучастным. Но куда это все пропадает с возрастом? Почему, когда ты начинаешь общаться с девушкой, нужно столько времени ждать, пока она к тебе прильнет? Когда женщины были детьми, они делали это бессознательно. Почему их нужно учить этому заново?





Это тревожность. Опыт предыдущих отношений. Когда девушку обманули три раза, она начинает думать: «А вдруг ему это не нужно? Вдруг он меня оттолкнет?»





Когда я прильну к нему, скажу ласковое слово, то у него не будет выхода быть плохим. Точно так же и наши дети. Первое — нужно всегда принимать их чувства. Если дочка плачет, никогда нельзя говорить ей о том, что она плачет из-за ерунды. Нужно сказать о том, что вы бы тоже плакали на ее месте. Нужно сопереживать. Один из инструментов заключается в том, чтобы дать понять ребенку, что с ним все в порядке. Нужно сказать: «В любой ситуации я с тобой». И нужно останавливать себя от нравоучений. Очень многие говорят: «Я в любой ситуации с тобой, но ты послушай, когда я была в твоем возрасте...» И начинается...





Ошибка № 6: Вы не даете мужчине говорить





Мужчина должен научиться говорить. Когда он не разговаривает, женщина чувствует себя ненужной. Проблема в том, что они строят планы в одиночестве и не обсуждают их с женщиной. Если он скажет: «Сегодня я работаю для того, чтобы через три года купить нам дом», — то женщина с радостью его поддержит. В глазах же мужчины, если он с ней живет, приходит домой и ест суп, значит — он ее любит. Но женщине это не понятно. Женщины спрашивают: «Как мне понять то, что он мало на меня смотрит, поздно приходит и спит в другой комнате?» Когда я задаю этот вопрос мужчинам, то они отвечают: «Ну я же с ней! Все нормально». С женщинами нужно разговаривать. Нужно говорить: «Я устал. Приготовь мне вот такое блюдо». И она будет счастлива.





Как доносить до мужчин, что вам это нужно?





Дело в том, что женщины видят детально. То есть составляют из фрагментов общую картину. А мужчины видят общую картину. Когда женщина что-то делает и спрашивает у мужчины: «Ну как?», — в голове у него происходит взрыв. Он думает, что если сейчас скажет и не попадет, то будет скандал.





Есть одна хорошая игра. Когда ваш мужчина просит вас сделать что-то, например, спрашивает у вас, где его рубашка, или просит сделать чай, вы говорите ему следующее: «Три важных для меня слова, и я скажу тебе, где твоя рубашка» или «5 ласковых слов, и у тебя будет самый лучший чай в мире». Мужчину действительно нужно приучать какое-то время к тому, чтобы он постоянно говорил вам такие слова. Позже он будет самостоятельно применять этот инструмент.





Ошибка № 7: Вы не осознаете свою красоту





Почему женщина, когда выходит на улицу, часами стоит у зеркала и хочет выглядеть чуточку лучше для незнакомых людей, но не находит времени для того, чтобы хорошо выглядеть дома для своего мужчины? Это происходит потому, что женщину беспокоит общественное мнение. Ее мужчина уже рядом. Ей гораздо важнее, что не муж скажет что-то чудесное, а кто-то чужой скажет мужу о том, какая у него красивая жена.





Это не совсем здоровая позиция, и ее нужно искоренять. Я считаю, что быть красивой — это работа для женщины до конца жизни. Неважно, сколько ей лет. Неважно, кем она работает. Ни в коем случае нельзя запускать себя.





Простые техники для того, чтобы быть счастливой:





Подумайте: «Какое удовольствие я себе сегодня доставлю?»





Проходите 4 километра в день пешком. Это не должно быть «здесь 500 метров сейчас, 500 — потом». Нужно проходить сразу 4 километра.





Пейте воду! Вымывайте депрессию из организма.





Говорите себе: «Я себя одобряю!» Как можно чаще.





Если кратко: делайте по утрам то, что вы любите. И день начнется хорошо.





И есть еще один хороший совет: один раз в неделю ничего не делайте. Вообще ничего. Нельзя заправлять постель, есть йогурт, ходить в фитнес-зал и прочее. Это очень важная процедура.





Как и многие, я ездила в Тибет, чтобы найти ответы о счастье. Не нашла. Там было холодно, голодно и страшно. Я была там три недели, и раз в неделю у меня была возможность задать вопрос мудрецу монаху. Мой секрет счастья в том, что нет гарантий. Мир нестабилен. Все может измениться в любую минуту. И если я сегодня не возьму максимум, то завтра я могу пожалеть.





Автор: психолог Анна Иотко



