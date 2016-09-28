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Леди
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28 сентября 16, 18:21
12 способов, как простить себя
прощение
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Американский психолог Фред Ласкин много лет изучает ситуации людей, которым трудно себя простить.
Американский психолог Фред Ласкин много лет изучает ситуации людей, которым трудно себя простить. Они мучаются угрызениями совести, копаются в прошлых неудачах и упиваются своей ничтожностью. Каждый из нас, пожалуй, переживал такое состояние. Как выбраться из слишком меланхоличного состояния и простить себя, чтобы снять стресс после конфликта, например? Психолог, основываясь на наблюдениях, даёт инструктаж к действию.

Итак, вы уже совершили плохой поступок:

- вы потратили половину денег, предназначенных для покупки еды на месяц, на новое пальто;
- не попали на футбольный матч, в котором участвует ваш сын;
- когда крики кота начали действовать вам на нервы, вы выпустили его на улицу, чтобы избавиться от чувства раздражения, где он сразу же попал под машину.

Трудно простить себя. Вы думаете, что ваша семья и друзья никогда не простят вам этого, если бы они узнали хотя бы половину из того, что вы делаете. К сожалению, вы знаете всю правду. И самое отвратительное то, что это чувство вины камнем лежит на сердце, и вы сгораете от стыда. Бог может простить вас. Но как вам простить самого себя?..

Вероятно, один из немногих людей, который может рассказать вам об этом, — психолог Фред Ласкин, доктор наук, директор проекта, посвящённому практике прощения, при Стэнфордском университете (США). Ласкин проводит исследования и семинары, посвящённые п
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