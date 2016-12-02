Какие вещи в доме негативно влияют на энергетику человека

Вещи, как и люди, имеют свою энергетику. В течение своей «жизни» они способны накапливать энергию, которая в свою очередь контактирует с вашей. И хорошо, если энергетика вещей положительная, тогда она как бы подпитывает своего владельца. Не сложно угадать, что негативная энергия вещей только вредит тем, кто контактирует с такими вещами.





ТОП-10 вещей-«вампиров», от которых стоит поскорее избавится в доме.





Вещи с некротической энергией





К этому списку можно отнести вещи умерших, чучела животных, кости и шкуры. Все, что напоминает смерть, не несет в себе ничего хорошего. Лучше не планировать украшать интерьер теми же чучелами или шкурами убитых животных.





Треснутая посуда





Как бы не была дорога вам памятная чашка или декоративная тарелка, но если она треснула, стоит сразу же ее отправить в мусорный бак. Хоть вам и кажется, что она может еще сто лет вам прослужить, помните, что в трещинах скапливается вся негативная энергия. По такому же принципу не стоит хранить сломанные вещи, которые нельзя уже починить, но так жалко выбросить.





Старые веники





Веники нужно частенько обновлять и обязательно покупать новый преддверии нового года. Ведь старый веник сулит безденежье, нищету и болезни.





Чужая одежда





Сюда скорее стоит приписать вещи из сэконд-хенда и даже вещи лучшей подружки. И как бы вы не были дружны с подругой, но в той кофточке, которую вы взяли, к примеру, поносить, она могла пережить очень неприятные моменты. И не желая того, как бы «наградит» вас плохой энергией. Что уж говорить о вещах из магазинов-«сэкондов». Помните, что вещи могут сохранять сглазы, которые пытались навлечь на их бывших владельцев.





Подарки от недругов





К числу несчастливых вещей относятся всевозможные подарки от людей, которые вам неприятны. И если это даже драгоценности, не стоит их хранить – продайте, а на те деньги купите другое украшение.





Цветы





Не спешите все комнатные цветы выносить в подъезд. К «негативным» цветам в горшках относятся монстера, кипарис, туя, домашние помидорчики, перчики и фикус.





Фотографии с дефектами, где изображены вы или ваши близкие





Также не стоит хранить фотографии, где вы изображены на фоне памятников людей, которые при жизни славились плохими поступками. К такому же списку стоит отнести портреты покойных родственников (стоит отложить такие фото в отдельный альбом), фото с похорон или со стихийными бедствиями.





Ритуальные вещи





Кости, черепа, маски, четки, стеклянные шары, медальоны с неизвестными символами. А также статуэтки слона с опущенным хоботом (провоцирует стрессы и депрессию), лев или собака с открытой пастью (привлекают злых духов) или статуэтки птиц (они несут несчастья).





Старый матрас и зеркало





Если вам достался матрас или зеркало от предыдущих жильцов, не пожалейте денег и купите новый.





Вещи, из которых вы давно выросли





Их пора отдать на благотворительность или выбросить. Так как они «тянут» в вашу жизнь прошлое и «тормозит» движение вперед.





Время от времени стоит чистить жилище огнем – пройдитесь по периметру комнаты читая молитву «Отче наш». Не оставляйте нож на ночь на столе, иначе он будет вытягивать из дома позитив. Да и регулярно проводите ревизию, чтобы избавиться от старого хлама и ненужных вещей.



