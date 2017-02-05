Секрет идеальной женщины

Что она должна делать, как себя вести?

Стремясь ответить на этот вопрос, один из крупных мировых мужских журналов провел опрос среди своих читателей, и факты открылись весьма примечательные.

Мы выбрали лишь несколько, наиболее актуальные для женского менталитета.

Итак, идеальная женщина должна:

• помочь ему хорошо выглядеть

Современная жизнь такова, что мужчина должен хорошо выглядеть. Чем лучше у него образ, тем он успешнее. И мужчины считают, что женщины, больше по сути своей разбираясь в моде или косметике, должны помогать мужчине выглядеть более стильным, молодым, здоровым. Помочь подобрать рубашку или галстук, посоветовать хороший крем, вместо очередного платья СЕБЕ купить хорошее кожаное портмоне ЕМУ. Оказалось, мужчины очень высоко ценят таких женщин и сами готовы помогать им везде, где требуется.

• не забывать о своей личной жизни

Когда женщина целиком погружена в семью, мужа, детей, она очень скоро становится неинтересной. Сегодня у нее все как вчера, а вчера все как месяц назад. Таким образом, она надоедает мужчине, перестает быть сексуальной. А мужчины хотят, чтобы женщина была интересной, новой, развивалась. И они не против ( а некоторые даже настаивают), чтобы у женщины была своя личная жизнь. Это широкое понятие: подруги, родственники, фитнес, клубы по интересам и так далее – словом, все то, где она может общаться с другими людьми, получать новые эмоции.

• быть сексуальной, но не вызывающей

Мужчины говорят, что большинство женщин не может найти грань между сексуальностью, с одной стороны, скромностью, с другой, и распущенностью, с третьей. Поэтому выглядят либо слишком закрыто, неинтересно, либо одеваются и ведут себя, что называется, vulgar. Причем последнее не нравится сильному полу особо, потому что женщина в принципе не должна себя так вести. Все эти открытые животы, низкие талии, куча страз, макияж как у боевого индейца, леопардовые одежды, угги, обтягивающая одежда там, где нужно скрывать, и широкая там, где нужно обтягивать, и тому подобное. Изысканно - вот как мужчина хочет, чтобы мы одевались, для него это сексуально. И еще - несмотря на все свободы, большинство мужчин по-прежнему считают вызовом, если их женщина танцует с другими мужчинами, так что не делайте этого, если не хотите разозлить своего партнера.

• перестать давить на мужчину

90 процентов опрошенных мужчин заявили, что женщина на них постоянно давит. Под словом «давит» идет все, от постоянных напоминаний о том, что нужно сделать, «контрольных звонков» и даже смс типа «как дела». Сильный пол высказывается очень резко – он не нуждается в напоминаниях, а смс сам напишет, когда ему это нужно. И если он что-то не делает, то не потому, что забыл, а потому, что считает это не нужным.

Конечно, эти факторы не сделают тебя идеалом, но мы не зря написали о них - в России большинство женщин о данных пожеланиях мужчин вообще не подозревают. Именно поэтому слова и фразы вроде "эту рубашку еще мой дедушка носил", "обабилась", "что ты на себя надела", "достала", стали неотъемлемой частью мужского словарного запаса. А потом мы плачем, что любовь прошла, все надоело, быт достал. Может, стоит пересмотреть свой образ жизни и отношение к любимому мужчине?