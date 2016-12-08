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Леди
Стиль
8 декабря 16, 22:37
Назван главный цвет 2017 года (ФОТО)
Цвет 2017 года
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Эксперты Pantone Color Institute назвали главный цвет 2017 года, сообщает Associated Press.
Им стал ярко-зеленый с оттенками желтого.

Специалисты института выбирают цвета года с 1999-го.

Названный ими оттенок на 2017-й широко представлен в весенней природе.

Он также имеет историческое значение: к примеру, этот цвет использовался в движении суфражисток начала ХХ века и в протестных движениях 1960-х и 1970-х годов.

Pantone Color Institute's 2017 color of the year is 'greenery' http://dlvr.it/Mr2dWd 


Главными в 2016 году были оттенки «розовый кварц» и голубая «безмятежность», в 2015-м — тон «марсала».

Pantone выбирает самые популярные цвета нового сезона каждый декабрь. За этими прогнозами пристально следят дизайнеры и ритейлеры.

источник: news.mail.ru
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