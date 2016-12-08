Назван главный цвет 2017 года (ФОТО)

Им стал ярко-зеленый с оттенками желтого.





Специалисты института выбирают цвета года с 1999-го.





Названный ими оттенок на 2017-й широко представлен в весенней природе.





Он также имеет историческое значение: к примеру, этот цвет использовался в движении суфражисток начала ХХ века и в протестных движениях 1960-х и 1970-х годов.









Главными в 2016 году были оттенки «розовый кварц» и голубая «безмятежность», в 2015-м — тон «марсала».





Pantone выбирает самые популярные цвета нового сезона каждый декабрь. За этими прогнозами пристально следят дизайнеры и ритейлеры.



