Как вылечиться от бессонницы

Зачем же нужен сон? Во время ночного отдыха в организме вырабатываются гормоны серотонин и дофамин, без которых человек становится нервным и раздражительным, а также иммуноглобулин, необходимый для борьбы с инфекциями.



Мышцы (прежде всего слабые мимические и глазные мышцы) получают необходимый отдых, без которого возможны нервные тики, судороги и другие нарушения их работы.

Вы «сова» и привыкли засыпать поздней ночью, предварительно, разумеется, проведя несколько часов перед телевизором , монитором компьютера или за чтением книги?..

Пробуждение становится для вас ежедневной пыткой и выглядите вы с утра, признайтесь, далеко не свежим, бодрым и выспавшимся человеком. В отличие от «жаворонков», которые начинают свой день, как правило, в хорошем настроении и выглядят соответствующе.

Ведь они живут согласно естественным природным ритмам: засыпают рано, когда темнеет, и просыпаются тоже рано, вместе с солнцем, когда только-только начинается день. Кстати, замечено, что «жаворонки» позже стареют и реже болеют.

Вы легли спать, но не в силах уснуть. Ворочаетесь с боку на бок, меняете положение головы, мнете и крутите подушку, а сна все нет… Как вы думаете, зачем вы все-таки крутитесь? Правильно, чтобы поскорее заснуть. А для этого нужно, прежде всего, найти удобное место и положение для головы. Отыскав его, удобно расположив голову, вы успокаиваетесь и сладко засыпаете.

Вставая утром с кровати, не трогайте подушку , не поправляйте ее, не взбивайте. Оставьте ее точно в таком же положении, в каком она оказалась ночью. Это основное условие вашего хорошего сна. Проверено: в следующий раз сон придет к вам гораздо быстрее и легче!

Если вы проснулись среди ночи и не можете заснуть, вам понадобится следующее средство от бессонницы. Приготовьте напиток из стакана чуть теплой кипяченой воды, 2 чайных ложек яблочного уксуса и 2 чайных ложек меда.

Быстро заснуть поможет следующий способ. Столовую ложку укропа залейте стаканом кипятка. В этом настое смочите кусок чистой хлопковой материи и приложите на лоб в виде компресса.

Испытанное народное средство против бессонницы: разотрите столовую ложку мака и залейте стаканом кипяченого молока, дайте настояться 10-15 минут. Выпейте за час до сна.

Примите перед сном успокаивающую ванну. Сначала погрузитесь в прохладную ванну с яблочным уксусом (стакан яблочного уксуса влейте в наполненную ванну), полежите в ней 10 минут. Затем примите контрастный душ. Разотритесь полотенцем и ложитесь в постель.

Избавиться от нарушения сна, повышенной возбудимости поможет хмель. Приготовьте подушку, набитую хмелем. Сделайте одну сторону из нескольких слоев марли, чтобы легче вдыхался аромат.

5-7 г хмеля заваривайте ежедневно в термосе в 0,5 л воды, настаивайте сутки и на следующий день выпивайте в 5-6 приемов. Если напиток покажется вам слишком горьким, добавьте в него 2 столовые ложки меда.

Приготовьте средство для ополаскивания волос перед сном. Шишки хмеля бросьте в эмалированную кастрюлю с 3-4 л холодной воды. Кастрюлю поставьте в другую, побольше по объему, с кипящей водой. Таким образом, хмель не кипятится, а парится.

А можно настаивать хмель 3 часа без кипения, под крышкой, на слабом огне, на плоской металлической подставке, оставив небольшую щелочку для пара. Получившийся отвар процедите. Если хмель парился на водяной бане, оставьте настаиваться до утра. Потом процедите и 3 раза в неделю ополаскивайте им волосы. В таком отваре можно принимать и ванну перед сном.

Правила хорошего сна:

1. Спать нужно в очень темной комнате. Чем меньше в нее проникает света, тем лучше. Завесьте окна в спальне плотными шторами.

2. Перед сном проветрите комнату. Откройте форточку на 5-10 минут. Подышать свежим воздухом перед сном будет полезно и вам. Прогуляйтесь немного в приятной компании, выгуляйте собаку или хотя бы выйдите полюбоваться ночным небом и подышать на балкон.

3. Не читайте, не смотрите телевизор, не слушайте громкую музыку перед сном – всё это возбуждает нервную систему и мешает организму настроиться на сон.

4. Думайте перед сном только о приятном. Если вас одолевают заботы, мрачные мысли, проблемы не выходят из головы, говорите себе, как знаменитая героиня «Унесенных ветром»: «Я подумаю об этом завтра!» Потому что перед сном время только для легких и приятных мыслей, которые постепенно будут переходить в легкие и приятные сновидения.

5. Не ешьте на ночь. Во-первых, это просто преступление по отношению к вашей фигуре. А во-вторых, организм, который будет занят пищеварительным процессом, не сможет быстро перейти в состояние сна. Ужинайте за 4 часа до сна.

Пить много на ночь тоже не стоит, если не хотите проснуться с отеками и мешками под глазами. Ограничьтесь старинными проверенными средствами, способствующими хорошему сну: чашкой ромашкового чая или теплого молока с капелькой меда.

6. Ложитесь спать и просыпайтесь всегда в одно и то же время. Соблюдение режима – отличная профилактика бессоницы.

7. Спать голым или в специальной одежде – решать только вам. Однако и в этом вопросе не стоит менять своих привычек. Ваш мозг должен запомнить, что когда вы надеваете свою уютную пижаму, значит – пора спать. По этой причине не стоит носить одежду, в которой вы спите, как домашнюю одежду.

8. Поговорим о сексе перед сном – устоявшемся в сознании людей стереотипе. А ведь на самом деле ночь создана не столько для любви, сколько для сна, отдыха организма, эмоционального и физического, для восстановления сил.

Так что если хотите выспаться и хорошо отдохнуть, пересмотрите свои взгляды на время для любовных утех. Прекрасное время для секса – утро, когда количество гормона тестостерона, отвечающего за сексуальность, в крови мужчин максимальное количество. К тому же именно утром совпадают биоритмы партнеров, а значит, и желания. Не упустите момента!

9. Запах лаванды , исходящий от постельного белья, быстро вас успокоит, расслабит и усыпит. Это проверенный веками способ. Кстати, выбирайте постельное белье спокойных тонов. Кричащие красный, малиновый, оранжевый в однотонном белье возбуждают нервную систему и мешают настроиться на сон.

10. Не забывайте менять подушки каждые 1,5-2 года. В перьевых подушках скапливается огромное количество бактерий, которые могут вызвать у человека серьезные заболевания. Выбирайте тонкие подушки – пышные и высокие портят осанку, что впоследствии может отозваться болями в шее и спине.

Веселились всю ночь? А может, готовились к важному экзамену? В любом случае утром вы чувствуете себя абсолютно разбитой(ым) и мечтаете только об одном – упасть на кровать и закрыть глаза. Однако делать этого не стоит.

Вам придется потерпеть до ночи и только тогда лечь спать, причем в обычное для вас время. Организму потребуется трое суток, чтобы восстановить свои биоритмы после бессонной ночи. Постарайтесь не нарушать режим и, превозмогая усталость, ложитесь спать все-таки ночью.

Как пережить бессонную ночь

Иногда просто необходимо не спать всю ночь. Как же превозмочь себя и не погрузиться в объятия Морфея? Предлагаем вам несколько действенных способов:

- примите горячий душ;

- выпейте напиток, содержащий таурин, съешьте шоколадку;

- понюхайте свежий апельсин или апельсиновое масло;

- включите бодрую, энергичную музыку;

- думайте о сексе. Но только фантазируйте, а не переходите к действию.

Вы победите сонливость, когда вам нужно отнять несколько часов от вашего сна, если:

1. Разобьете свой сон на части: 2-3 часа спите ночью и час днем.

2. Не будете заниматься физическим трудом ночью, ведь телу сон и отдых нужен больше, чем мозгу. Ночью возможны только интеллектуальные нагрузки.

Скрип зубами во сне (бруксизм)

Многие родители пугаются, услышав странный звук, похожий на скрип, доносящийся ночью из постели ребенка.

Как правило, неприятные звуки возникают вследствие ритмического сокращения жевательных мышц. Этот феномен встречается довольно часто, однако механизмы его возникновения не очень ясны.

Известно, что в это время происходит изменение пульса, артериального давления, дыхания. Считается, что бруксизм может быть одним из проявлений нарушений регуляций глубины сна, таких как сомнамбулизм и ночные кошмары.

Это довольно неприятное явление отмечается примерно у 50% детей во всем мире. Как правило, со временем бруксизм пропадает сам собой и не несет с собой никаких серьезных последствий.

Если ваш ребенок страдает от бруксизма, посоветуйтесь со стоматологом. Врач может изготовить специальную шину, которая не позволит зубам соприкасаться. Тогда ваш ребенок избежит зубной боли, износа зубов и сустава, соединяющего нижнюю челюсть с черепной костью – последствий бруксизма.

Регулярные физические нагрузки, снимающие стресс и мышечное напряжение, также помогут предупредить или вылечит этот недуг. Пусть ребенок активно двигается днем, однако за час до отхода ко сну все игры следует прекратить. Также не стоит есть и пить, кроме простой воды, за час до отхода ко сну. Напряженным мышцам требуется время, чтобы расслабиться, прежде чем ребенок заснет.

Возможно, что причина бруксизма в переутомлении. В этом случае уложите ребенка спать на час раньше его обычного времени отхода ко сну. И обязательно поговорите с ним. Обсудите его дела в школе, в детском садике, во дворе… Этот диалог окажет успокаивающее действие и поможет снять напряжение.

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