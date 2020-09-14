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Леди
Красота и здоровье
13 сентября 20, 23:02
Сладкий перец лечит от 100 болезней
перец
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Прежде всего, рекомендую постоянно включать в свой рацион сладкий перец тем, кто страдает на сердечно-сосудистые заболевания.

Данный овощ богат витамин А, которого в спелых плодах столько же, сколько в моркови; витамином С - почти столько, сколько в шиповнике; витаминами Е, Р, РР, группы В.

Кроме того в перце содержится калий и натрий, кальций, железо, йод, фосфор, кремний, а также витамины А, С, Е которые укрепляют кровеносные сосуды, нормализуют их проницаемость, эластичность стенок, уплотняют капиллярам. Если употреблять перец постоянно, утверждают учёные, то на 50% можно предупредить такое грозное заболевание как инсульт.

Неоценимо значение употребления перца и для предупреждения и лечения атеросклероза, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца.

Все компоненты, которые содержатся в перце, эффективно могут противостоять такому заболеванию как рак, утверждают научные сотрудники Национального онкологического института США, которые разрабатывают научно обоснованные рекомендации правильного питания, чтобы предотвратить рак любой локализации.

В первую очередь, перец полезен женщинам так как, по мнению итальянских ученых, данный продукт принимает участие в предотвращении рака молочной железы. Стоит женщине съедать хотя бы один зеленый перец в день, говорят итальянские исследователи, втрое у неё снизит риск заболеть раком.

Также доказано благотворное воздействие перца на иммунную систему человека. Он в большинстве случаев улучшает дыхание, предотвращает приступы астмы, проявления бронхита.

Да и печень будет Вам благодарна, если Вы будете, чаще есть перец. Действие данного овоща благотворно практически на все органы и системы организма. В его употреблении, практически нет ограничений. В сезон цена на него доходит до смешных цифр. Так что же нам мешает, употребляя перец, поправить или улучшить своё здоровье.
neboley.com.ua
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