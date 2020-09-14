10 напитков, которые спасут вашу молодость

Отметим, что антиоксиданты - это не отдельный вид каких-то питательных веществ, а общее название для элементов, обладающих способностью бороться со свободными радикалами. Свободные радикалы, в свою очередь, представляют собой особые молекулы, способные разрушать другие молекулы и даже клетки вашего тела, передает Неболей.

С возрастом свободных радикалов в организме становится все больше и больше, организм не способен их контролировать, и они начинают разрушать его изнутри. С образованием свободных радикалов медики связывают развитие многих заболеваний (в том числе рака, артрита, болезней сердца, язвенных болезней), а также процесс старения.

В число антиоксидантов входят витамины А, С, Е, а также такие элементы как цинк, селен, глутатион и некоторые другие.

Список богатых на антиоксиданты напитков:

1. Гранатовый сок. Он содержит кальций, фосфор, магний, железо, натрий. Очень полезен для сердечнососудистой системы, показан при гипертонии, анемии и малокровии. Не стоит пить людям с язвенной болезнью и повышенной кислотностью.

2. Красное вино. Оно полезно в профилактике раковых заболеваний. Многие диетологи также советуют принимать вино ежедневно вместе с едой, однако наркологи предупреждают: ваша доза не должна превышать 30 граммов в день.

3. Виноградный сок. В нем много витаминов группы В, полезных для волос и ногтей, и аскорбиновой кислоты, которая поможет вам бороться с микробами. Кроме того, виноградный сок помогает сохранять крепкую память, борется с раком груди и поддерживает упругость и эластичность кожи.

4. Черничный сок. Черника укрепляет зрение, а также помогает бороться с сахарным диабетом, предупреждает заболевания десен и сохраняет молодость всего организма.

5. Сок черешни. Содержит витамин А, необходимый зубам и глазам, железо и витамин С (борется с инфекциями). Также снижает риск развития многих видов рака, препятствует возникновению заболеваний мочевыводящих путей, помогает сохранять память в зрелом возрасте.

6. Сок асаи. В этой ягоде содержатся особые растительные пигменты, увлажняющие кожу и препятствующие ее старению. В плодах асаи также много жирных кислот, необходимых для нормальной работы мозга и нервной системы.

7. Клюквенный сок. Обладает жаропонижающим эффектом, помогает при кашле и насморке, выводит из организма токсины, повышает активность мозга и снимает усталость. Также является сильным мочегонным, при этом не вымывая из организма необходимый ему калий.

8. Апельсиновый сок. Отличное средство профилактики простуды и гриппа. Также снимает усталость, активизирует работу мозга и укрепляет кровяные сосуды. Полезен при гипертонии и атеросклерозе.

Противопоказан людям с повышенной кислотностью и низким содержанием кальция.

9. Чай. Главное, чтобы это был настоящий чай, а не концентрат в бутылке. Чай не только тонизирует и бодрит, но и борется с болезнями сердца и различными инфекциями.

10. Яблочный сок. Применяют при атеросклерозе, болезнях печени, мочевого пузыря и почек. Также нормализует работу кишечника, выводит токсины из организма и быстро восстанавливает силы после физических нагрузок.