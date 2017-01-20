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Леди
Красота и здоровье
18 января 17, 23:49
Врачи советуют пенсионерам пить молоко и пиво
врач
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Защитить кости от остеопороза пожилые женщины могут при помощи Пива – так считают ученые. По их подсчетам, поллитра этого напитка в день могут предостеречь организм от опасных в таком возрасте переломов.

Пиво – это идеальный источник диетического силикона, который необходим для процесса формирования костной массы. С возрастом эта масса начинает утрачиваться и деформироваться, что приводит к остеопорозу, но силикон помогает организму восстанавливать ее.

Как узнали ученые, силикон в комбинации с эстрогеном производит положительный эффект. С возрастом уровень эстрогена в женском организме падает, так что для женщин в возрасте очень важно получать достаточное количество силикона каждый день. Если же говорить о видах пива, то  предпочтительней лагера.

Развеян главный миф о пиве

А еще полезно Молоко. Британские ученые узнали, что молоко может защитить от развития болезни Альцгеймера — начальной стадии старческого слабоумия. А все из-за витамина В12, который снижает риск повреждения мозга и которым богато молоко.

Ученые провели исследования и ряд экспериментов и узнали, что пациенты с низким уровнем этого витамина в организме, в 2 раза чаще страдают от таких повреждений, чем те, у кого нет недостатка В12.

Если пить поллитра молока в день, даже обезжиренного, то это может поднять очень низкий уровень витамина В12 в организме.
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