Врачи советуют пенсионерам пить молоко и пиво

Пиво – это идеальный источник диетического силикона, который необходим для процесса формирования костной массы. С возрастом эта масса начинает утрачиваться и деформироваться, что приводит к остеопорозу, но силикон помогает организму восстанавливать ее.



Как узнали ученые, силикон в комбинации с эстрогеном производит положительный эффект. С возрастом уровень эстрогена в женском организме падает, так что для женщин в возрасте очень важно получать достаточное количество силикона каждый день. Если же говорить о видах пива, то предпочтительней лагера.



Развеян главный миф о пиве



А еще полезно Молоко. Британские ученые узнали, что молоко может защитить от развития болезни Альцгеймера — начальной стадии старческого слабоумия. А все из-за витамина В12, который снижает риск повреждения мозга и которым богато молоко.



Ученые провели исследования и ряд экспериментов и узнали, что пациенты с низким уровнем этого витамина в организме, в 2 раза чаще страдают от таких повреждений, чем те, у кого нет недостатка В12.



Если пить поллитра молока в день, даже обезжиренного, то это может поднять очень низкий уровень витамина В12 в организме.