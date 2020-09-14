Как понять, что ваш ребенок разбалован?

А ведь избалованность - тревожный симптом, который будет мешать ребенку во взрослой жизни.

Признаки избалованного ребенка

Избалованным считается ребенок несдержанного, плаксивого и более или менее требовательного — ему нужны или наше внимание, или игрушки, которые мы силах купить ему. Кроме того, его благодарность обычно кратковременна и зачастую наводит на мысль, что он принимает как должное то, что мы считаем особой уступкой ему.

Избалованный ребенок не чувствует границ своих желаний. «Я хочу! » – и точка! Он не приемлет того, что желание может быть удовлетворено немного позже или не удовлетворено вообще. Ему нужно прямо сейчас! А не получая своего, ребенок начинает капризничать – кричать, плакать, словом, продолжать требовать. Поскольку избалованному ребенку ни в чем не отказывают, он редко учится быть самостоятельным.

Избалованный ребенок целиком полагается на родителей и, что характерно при отсутствии самостоятельности, по-детски не способен примириться с отказом от чего-либо. Он так отчаянно жалуется и плачет из-за пустяков, словно речь идет о жизни или смерти.

И дело тут вовсе не в своеволии или самоуправстве малыша: деспотичный ребенок может долго ворчать и выражать недовольство, когда ему в чем-то откажут, но он способен и сам найти удовольствие от чего-то другого. Избалованный ребенок не обладает подобной гибкостью и свободой. Он не очень разборчив. К тому же упрям и не способен на компромисс, а это признак психологически незрелости.

Ошибки родителей, ведущие к избалованности

Приведем несколько примеров того, как наше родительское поведение может привести к избалованности ребенка. Первая и самая главная ошибка, допускаемая родителями – это чрезмерная опека ребенка. Когда мать постоянно развлекает свое чадо, при плаче берет его сразу на руки, когда ребенок не в духе – веселит и развлекает его, лишь бы он не плакал.

Одним словом, ребенок становится центральным звеном семьи. В угоду ребенку мать бросает все дела. Недопустимо также менять свое решение. Например, вчера ребенку разрешалось играть с электрическим чайником (конечно, он предусмотрительно был выключен из розетки). А сегодня родителям не до игр, а ребенок тянется к чайнику. В ответ он слышит «Нельзя! » и начинает негодовать. Как так? Ведь вчера же можно было!

Ребенок будет требовать своего, если бабушки-дедушки ему с удовольствием и в игривой форме разрешают то, что дома обычно нельзя. И если родители недостаточно тверды в своем решении, то и дома капризами и истериками ребенок добьется своего. Достаточно уступить ребенку пару раз, как он начинает чувствовать, что родителями можно манипулировать.

Почему же ребенка начинают баловать?

Во-первых, чаще всего балуют первого ребенка, просто потому, что не знают, как правильно нужно воспитывать детей. Со вторым ребенком обычно уже легче, и родители в основном уже научены на своих ошибках.

Во-вторых, балуют долгожданных детей. Такой ребенок по каким-либо причинам долго не появлялся на свет, и чаще всего, он же является единственным ребенком в семье.

В-третьих, родители могут баловать ребенка из тех соображений, что ребенок не должен знать слова «нельзя» или «невозможно». Якобы дети, знающие, что могут получить все, чего хотят, многого добиваются в жизни. Как правило, такие родители просто впадают в крайность, и ребенок в дальнейшем садится им на шею.

И, наконец, избалованный ребенок может расти в семье, где нет согласия в методиках воспитания между родителями. Когда, например, папа запрещает, а мама разрешает, ребенок начинает манипулировать родителями.

Перевоспитание избалованного ребенка требует силы воли, твердости и уверенности в своем решении. Всегда помните, что избалованность не принесет ребенку ничего хорошего и в дальнейшем ему будет только тяжелее. Поэтому то, что вы делаете, это для его же пользы.