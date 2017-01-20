Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.28
USD
27.44
RUB
0.46
EUR
29.25
USD
27.43
RUB
0.46
EUR
30.16
USD
28.29
RUB
0.48
Леди
Красота и здоровье
18 января 17, 23:32
Ученые: Как алкоголь влияет на эмоции мужчин и женщин
алкоголь
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Американские ученые выяснили, как алкоголь влияет на эмоции мужчин и женщин и, в частности, делает ли он пьющих людей счастливыми.

В ходе проведенного исследования оказалось, что мужчин толкает к выпивке злость.

То есть мужчина, который испытал вспышку ярости, на следующий день с большей вероятностью может напиться, нежели тот, кто был более спокоен и невозмутим, выяснили исследователи.

Также удалось узнать, что хотя спиртное по-разному действует на мужчин и женщин, ни тем, ни другим не удается утопить свои печали на дне стакана.

"Некоторые говорят, что пьют, чтобы улучшить свое настроение, однако, как оказалось, алкоголь такого действия не оказывает", - заявил Валери Хардер, руководитель данного научного проекта из Вермонтского университета.

В ходе исследования изучалось, как выпивка влияет на эмоциональное состояние. Ученые предположили, что подопытные добровольцы будут менее злыми или грустными, когда выпьют, а на следующий день после возлияний - более счастливыми.

Однако на деле все оказалось наоборот. "Люди говорили, что они менее счастливы, когда выпивают", - заявил господин Хардер. И мужчины, и женщины признались, что чувствовали себя менее счастливыми на следующий день после выпивки, причем для женщин этот эффект спиртного оказался сильнее.

Ранее сообщалось, что алкоголь в умеренных количествах делает кости женщин в период менопаузы более плотными и защищает их от переломов.
Korrespondent
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Натуральный эксфолиант из меда и аспирина, питающий кожу
noimageКак быть красивой без макияжа: 7 секретов
noimageПольза шоколада для здоровья
noimageШоколадные конфеты лечат простуду
noimageВрачи советуют пенсионерам пить молоко и пиво
Лента новостей