Ученые: Как алкоголь влияет на эмоции мужчин и женщин

В ходе проведенного исследования оказалось, что мужчин толкает к выпивке злость.

То есть мужчина, который испытал вспышку ярости, на следующий день с большей вероятностью может напиться, нежели тот, кто был более спокоен и невозмутим, выяснили исследователи.

Также удалось узнать, что хотя спиртное по-разному действует на мужчин и женщин, ни тем, ни другим не удается утопить свои печали на дне стакана.

"Некоторые говорят, что пьют, чтобы улучшить свое настроение, однако, как оказалось, алкоголь такого действия не оказывает", - заявил Валери Хардер, руководитель данного научного проекта из Вермонтского университета.

В ходе исследования изучалось, как выпивка влияет на эмоциональное состояние. Ученые предположили, что подопытные добровольцы будут менее злыми или грустными, когда выпьют, а на следующий день после возлияний - более счастливыми.

Однако на деле все оказалось наоборот. "Люди говорили, что они менее счастливы, когда выпивают", - заявил господин Хардер. И мужчины, и женщины признались, что чувствовали себя менее счастливыми на следующий день после выпивки, причем для женщин этот эффект спиртного оказался сильнее.

Ранее сообщалось, что алкоголь в умеренных количествах делает кости женщин в период менопаузы более плотными и защищает их от переломов.