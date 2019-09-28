Как поднять себе настроение осенью?

А когда на улице осенняя промозглая сырость, и плохое настроение целиком оправдано психологами и медиками, то даже и выдумывать ничего не приходится – хандри себе на здоровье.

Стоп! А вот здоровья от бессмысленной грусти не прибавляется, да и производительность труда оставляет желать лучшего. А поэтому имеет смысл поискать способы сделать свои дни радостными.







Определимся с факторами, вероломно отнимающими наше хорошее настроение. Устранив причину, можно существенно поднять свой жизненный тонус. Итак, поглотителями нашей энергии являются: Стресс. Его источником может быть нервная работа, конфликты с близкими или сослуживцами, какие-то единичные беды и неприятности. Если стрессовое состояние затягивается, оно приводит к ослаблению иммунитета, к потере бодрости и позитивного восприятия.





От стрессов в нашей жизни никуда не денешься, но можно повысить свой психологический иммунитет: займитесь йогой, медитацией, больше отдыхайте. А если не получается самостоятельно справиться с проблемой, хорошо бы посетить психотерапевта.





Плохой сон. К усталости и потере настроения может одинаково привести как недостаток сна, так и его избыток. Если вы ложитесь спать не в одно и то же время, не высыпаетесь, или, напротив, спите слишком долго (больше 8-9 часов), то это будет сказываться на вашем самочувствии и настроении. Ложиться и вставать лучше как можно раньше, не засиживаясь по вечерам допоздна перед телевизором или в интернете.





Лень. Одна из причин лени – переутомление, поэтому лень в какой-то степени можно рассматривать как саботаж нашего организма в ответ на лишнюю нагрузку. Но если позволять себе лениться в течение длительного времени, бездеятельность начнет отбирать у нас силы, не говоря уже о пагубном влиянии чувства вины. Поэтому лучшее, что мы можем сделать с ленью, – увеличить свою активность.





Неправильная осанка. При сутулости мозг не дополучает кислород. Кроме того, большое количество мышц, связок и суставов находятся в неестественном для них напряжении, что приводит к излишней затрате энергии. Выход – исправлять осанку при помощи специальных упражнений.





Неправильное питание. К такому фактору относится, к примеру, отсутствие завтрака. Диетологами доказано, что если человек плотно не завтракает, в течение дня это восполнить уже никак не удается, и организм недополучает множество полезных элементов. Существует также пища и напитки, которая способствует возникновению подавленного настроения: - сладости. Они приносят кратковременный заряд бодрости, но после организм тратит много энергии на освоение избыточного инсулина в крови. Аюверда рекомендует после обеда сладости вообще исключить; - алкоголь, кофе и «энергетики».





После бокала вина или рюмки водки настроение поднимается, но если переборщить с «дозой», оно быстро сходит на нет. То же самое происходит от лишней чашки кофе, не говоря уже о модных нынче энергетических напитках, которые могут и вовсе обесточить наш организм, забрав из него последние остатки бодрости; - отбирает наши силы, а вместе с ними и хорошее настроение, дефицит в организме железа, витаминов группы В и цинка, недостаточное употребление жидкости, фаст-фуд, низкожировая диета (исключающая жиры).





Согласно недавним исследованиям благотворительной организации психического здоровья «Майнд», даже незначительные изменения в диете могут существенно улучшить настроение. «Улучшителями» хорошего настроения, согласно этим исследованиям, являются продукты с большим содержанием жирных кислот (орехи, семечки, оливковое масло, авокадо, рыба), цельные продукты (цельнозерновой хлеб, макароны из пшеницы, коричневый рис), овощи и фрукты.





Психолог-консультант, тренер, коуч Виктория Приходько, поделилась своими советами, как справиться с хандрой.





Искусственно увеличьте свой световой день. А именно: наполните светом ваше жилье и больше находитесь на свежем воздухе в дневное время, желательно за городом.





Также рекомендую вам универсальное средство от разных дисгармоничных состояний, волшебную палочку-выручалочку – медитацию «Дыхание солнцем». Выполняется она следующим образом. Представьте у себя над головой огненный шар солнца и вдыхайте его в себя через макушку, постепенно заполняя свой организм солнечным светом, затем «создайте» кокон света вокруг себя в виде ауры. Всего пара минут – и целебный свет Солнца внутри вас!





Поработайте над самооценкой: пересмотрите свои взгляды на жизнь и отнестись к себе с меньшей требовательностью; хвалите себя даже за самое незначительное достижение; обратитесь к близким, друзьям за поддержкой, к психологу – за возможностью разобрать причины неудач и настроится на желаемые события. Важно понять, что вы никому ничего не должны, и вам никто ничего не должен.





Тогда вы по-другому отнесетесь к своим неудачам и воспримите их как жизненный урок. Повышайте иммунитет доступными вам средствами. Помогут в этом витамины в любом виде, хороший сон, любая физическая активность: фитнес, пейнтбол, поход в аквапарк.





Порадуйте себя шопингом, салоном красоты, спа-процедурами, солярием или массажем. Во время шопинга обратите внимание на яркие тона: желтые, оранжевые, красные. Одежду черного, серого, синего цвета оставьте до лучших времен. Позвольте себе посидеть в тишине, погрустить в свое удовольствие, но только один вечер. Не засиживайтесь долго в одиночестве.





Помните, что всегда есть кто-то рядом, любимый и родной. Вспомните приятные счастливые ситуации, встретьтесь с друзьями, пойдите в театр, кино или цирк. И главное – действуйте! Меняйтесь сами и меняйте жизнь вокруг вас, найдите любимое дело, займитесь творчеством.





Ключик к вашему настроению в ваших руках, а свет вселенского Солнца внутри вас!





Татьяна Корякина



