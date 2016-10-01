Синдром хронической усталости. Пятерка лучших рецептов

Не исключено, что вы стали жертвой нового, но уже весьма распространенного заболевания — синдрома хронической усталости.



Признаки синдрома хронической усталости

*быстрая утомляемость, слабость, усталость, вялость, недостаток энергии, апатия; *ухудшение памяти, снижение концентрации внимания, для решения сложных задач приходится прилагать неимоверные усилия; *нестабильность психоэмоционального состояния, раздражительность, беспокойство и беспричинные страхи; *нарушение ритма сна и бодрствования, бессонница ночью и сонливость днем, кошмарные сновидения; *тремор рук, головные боли, боли в мышцах, суставах, плохой аппетит, субфебрильная температура, понос или запор, снижение веса, а в случае малоподвижного образа жизни, наоборот, ожирение 1-2 степени.









Причины синдрома хронической усталости

На сегодняшний день мнения специалистов по поводу причин возникновения СХУ разделились. Официально существуют три основные версии. *Согласно первой — это инфекционное заболевание, причиной которого является вирус Эпштейна-Барра, относящийся к разновидностям вируса герпеса. *Согласно второй — это одна из форм поражения иммунной системы. И действительно многочисленные исследования показали, что при СХУ нарушается иммунная функция человека. *Третья версия исходит из того, что СХУ — это результат отравления организма нейротоксинами, которые вырабатываются обычными дрожжевыми бактериями, являющимися составной частью многочисленной микрофлоры кишечника человека.

Отсюда снижение иммунного статуса, рост числа бактерий и вирусов, повышение их агрессивности. Вне всякого сомнения, состояние психики является одним из решающих факторов развития патологии.

Отсюда снижение иммунного статуса, рост числа бактерий и вирусов, повышение их агрессивности. Вне всякого сомнения, состояние психики является одним из решающих факторов развития патологии.













Рецепты повышения иммунитета и укрепления нервной системы:





1. Возьмите стакан очищенных грецких орехов, столько же меда и лимон. Ядра орехов и лимон измельчить, залить жидким медом, хранить в холодильнике. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день 2 недели.





2. Свежевыжатый виноградный сок. Принимать по 2 ст. ложке перед едой до тех пор, пока не почувствуете себя лучше.





3. Быстро устраняет хроническую усталость сосновая хвоя. Собранную в лесу хвою промыть, высушить в духовке в течение 15 мин., 2 ст. ложки хвои измельчить, залить 200 мл воды и кипятить на малом огне 30 мин., добавить 3 ст. ложки меда, укутать на 1 час. Принимать по 1ст. ложке перед сном в течение 10 дней.





4. Хороший эффект дает старый рецепт: 200 мл молока, 1 ст. ложка меда и 0,5 ст. ложки сухих соцветий ромашки. Ромашку залить молоком и довести до кипения, растворить мед, процедить, выпить перед сном.





5. Для поддержания иммунитета, особенно у мужчин - смесь тыквенных семечек, меда и коньяка. 0,5 стакана очищенных семечек залить жидким медом и добавить 2 ст. ложки коньяка. Принимать натощак по 1 ст. ложке ежедневно не менее 3 недель.











