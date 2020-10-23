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Леди
Красота и здоровье
23 октября 20, 00:11
Куркума плюс лайм – японский секрет долголетия
куркума
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Японцы успешно используют этот рецепт годами.
Остров Окинава – рекордсмен по числу долгожителей. Средняя продолжительность жизни мужчин на Окинаве – 88 лет, женщин – 92 года. Секрет здоровья и рекордного долголетия жителей японской префектуры Окинава заключается в употреблении уникальных напитков на основе куркумы. 

Регулярное употребление этого напитка позволит снизить риск возникновения онкологических заболеваний, инфаркта и инсульта. Кроме того, уже с первых приемов вы почувствуете бодрость и удивительный прилив сил. 

1. Целебный напиток с куркумой и лаймом 

Необходимые ингредиенты: 

- 1 стакан кипятка 
- 1/4 ч. ложка куркумы 
- 1 ч. ложка сока лайма (или лимона) 
- 1 ч. ложка сахара 

Необходимо четверть чайной ложки куркумы залить кипятком и дать настояться в течение пары минут. Добавить сок лайма, сахар и перемешать. Для усиления полезных свойств этого напитка можно добавить в него немного сушеного корня имбиря. 

2. Целебный напиток с куркумой, медом и молоком 

Необходимые ингредиенты: 

- стакан теплого молока 
- 1/4 ч. ложка куркумы 
- чайная ложка меда 

Необходимо залить куркуму теплым молоком, накрыть крышкой и дать постоять в течение 5 минут, после чего добавить мед.
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