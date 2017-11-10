Вред и вульгарность женской моды

Поговорим о вреде современной моды во всех её проявлениях; основной упор будет сделан на женской моде. Вкратце осветим тот вред, который оказывает женская мода на здоровье женщины и на нравственность.





Косметика, наносимая женщинами на лицо с целью придания красоты, таит в себе немало вредного. Особенно регулярное и обильное нанесение косметики оказывает вредное воздействие на здоровье кожи и волос. Мало кто знает, из чего изготавливают косметику. В косметике могут использовать различные вещества, такие как бронопол, мышьяк, техническое масло. Последнее получают из нефти; техническое масло – это смесь жидких углеводородов, отделенных от бензина. Его применяют в промышленности для смазки и как растворяющую жидкость.













При использовании в косметике в качестве увлажнителя, техническое масло образует водоотталкивающую плёнку и запирает влагу в коже. Техническое масло имеет тенденцию растворять природный кожный жир и увеличивает дегидратацию. Оно признано самой частой причиной прыщей и разных сыпей у женщин, использующих косметику на техническом масле. Было обнаружено, что при производстве технических масел, в них присутствуют канцерогены, причём сильной концентрации.





Вред косметики выражается в преждевременном старении кожи, хотя женщины ожидают обратного эффекта. Кроме того, косметика может привести к раку кожи. У натуральной косметики срок годности очень мал, её часто используют просроченной, что очень опасно.













В красках для волос часто содержаться вредные химические вещества, такие как, например, нафталенедиол, гидроксиндол, диаминобензол и многие другие. Регулярная окраска волос может привести к преждевременному обесцвечиванию волос, их выпадению. Существует пока научно непроверенная гипотеза о связи компонентов краски для волос и появлением раковых заболеваний. Но, например, исследования, проводимые учёными в Калифорнии, установили связь между раком мочевого пузыря и некоторыми компонентами красок для волос. В Дании учёные обнаружили в красках мощные аллергены. Стоит также заметить, что перебор с косметикой, броский макияж – это вульгарно.













Пирсинг может оказывать негативное влияние на здоровье. Ухо, например, усеяно биологически активными точками, которые связаны с разными органами тела. Кольца на ушной раковине (не на мочке уха) раздражают зоны шейного, грудного и других отделов позвоночника и это может привести к проблемам с головой, шеей, в органах грудной клетки.













Распространённая мода на курение и пиво крайне губительна. Табакокурение и алкоголизм называют неправильно «вредными привычками». Вредные привычки, например, – это грызение карандашей, ногтей, издавание звуков суставами и пр., а курение и алкоголизм – это болезнь, наркозависимость. Курение крайне губительно для репродуктивного здоровья женщины. Половые клетки впитывают в себя никотин и другие вредные вещества. Известно, что сперматозоиды обновляются каждые 3 месяца, а яйцеклетки – каждые 10-12 лет! Курить и пить во время беременности категорически нельзя. Когда женщина узнаёт о своей беременности, ей приходится резко бросать курить и выпивать, но такой решительный отказ от вредного пристрастия не под силу иной раз и сильному человеку с решительной силой воли, чего уж говорить про женщину. Такие женщины продолжают «покуривать» и выпивать и во время беременности. Женщины не только должны бросить курить ДО беременности, но и сделать это за 10-12 лет до планируемой беременности. Вывод один – курить лучше не начинать.













Модное ныне пиво среди прочих вредных веществ содержит тяжёлые металлы, оно очень долго выводится из организма. Кроме того, пиво содержит женские половые гормоны, также как и продукты из сои, поэтому у мужчин от регулярного потребления пива вполне возможно появление таких неблагоприятных последствий, как снижение потенции, округление форм. Пивной алкоголизм – одна из самых тяжёлых его форм. Нельзя недооценить вред от алкоголя на организм женщины, особенно во время беременности. Всем известно, что он нарушает нормальное течение беременности, может привести к рождению уродливого ребёнка. Курение, алкоголизм в принципе, а также любое потребление пищи на ходу, переедание и пр. – признаки отсутствия внутренней культуры человека, незабота о своём здоровье.





Бельё может приносить определённый вред. У мужчин утягивающее бельё негативно влияет на органы мошонки, если, конечно, область паха не выполнена из эластичной ткани и трусы не свободны в паху. Распространённая мода на нетрадиционное бельё, особенно стринги (смотрите статью о конструкциях белья), оказывает определённый вред. Прежде всего, регулярное ношение такого «белья» (символического) повышает риск появления раздражения заднего прохода, появления трещин и геморроя (особенно в сочетании с сидячей офисной работой). А для женщин, кроме того, – способствуют распространению инфекции в женские половые органы, в особенности из анального отверстия во влагалище и мочеиспускательный канал, и данное «бельё» не справляется с защитой женских половых органов. Кроме того, такое бельё безнравственно.





Утягивающий бюстгальтер может привести к застойным процессам в молочной железе, появлению уплотнений. Кроме того, он нарушает дыхание и кровообращение, так как сдавливает грудную клетку.





Утягивающая одежда также вредна для здоровья человека. Утягивающие брюки нарушают кровообращение, приводят к застою крови в венах, могут привести к варикозному расширению вен (особенно в сочетании с длительной ходьбой или стоянием), а для мужчин, кроме того, – негативно влияют на органы мошонки, так как узкие брюки сшиты так не только в штанинах, но и в области таза и паха, причём ткань, как правило, используется не эластичная.













Исключение могут составлять только выполненные из специальной эластичной и «дышащей» ткани спортивные штаны, трико, для занятия определёнными видами спорта. Утягивающие майки, футболки и прочая одежда на торс, негативно влияют на процесс дыхания и также – кровообращения, сдавливая грудную клетку и сосуды, молочные железы. Кроме того, распространённая мода на утягивающую,прозрачную и укороченную одежду – безнравственна, аморальна, это есть нескромное поведение, вернее вульгарное, так как это не что иное, как демонстрация своего тела, хвастовство своим телом. Если женщина надевает прозрачные брюки, а под них лишь символическое бельё, то маленькие дети могут изучать анатомию женщины. Такие брюки – только видимость брюк, «номинальная» одежда. Она вульгарна, безнравственна.









Брюки, едва покрывающие область таза в сочетании с коротким верхом – также не лучший вариант, так как остаются голыми поясница и живот. Это приводит к охлаждению почек, что в свою очередь может привести: к выпадению волос, кариесу зубов, заболеванию позвоночника и даже бесплодию. К тому же это также вульгарно, потому что часто, когда девушка присаживается, с неё сползают брюки, оголяя ягодицы, полость между ягодицами, демонстрируя нижнее бельё, которое зачастую тоже вульгарное, символическое, иногда даже не в виде трусов, а каких-то верёвочек, повязок. Особенно не ясно, зачем такую одежду (утягивающие брюки с приспущенной талией) носят полные люди, когда особенно хвастаться нечем.













Одежда из грубой ткани, такой как кожа или джинса, также вредна при постоянном ношении, особенно в варианте с узким раскроем. Такая ткань сковывает сосуды и не даёт коже человека дышать. Джинсы были изобретены на Западе для рабочих-строителей; грубую джинсовую ткань изобрели специально для рабочих строительных специальностей, чтобы она их защищала, у нас же эту одежду носят как праздничную, одевая её на учёбу, на офисную работу, на официальное мероприятие.





Наконец, стоит обратить внимание на обувь . Сильно суженная на носках современная обувь негативно влияет на пальцы стоп, искривляя их кости. Допускается ношение обуви лишь со слегка ссуженным носком. Большое распространение получила женская обувь на высоких каблуках до 10 и более см. Регулярное ношение такой обуви приводит к деформациям стопы, к плоскостопию. Кроме того, такая обувь не удобна, но её всё равно носят («красота требует жертв»). Допускается ношение обуви с каблуком только до 2 см.





Особое внимание уделим изделиям из натуральной кожи (брюки, куртки, сумочки и пр.) и меха (шубы, шапки и пр.), против которых активно выступают сторонники «Гринпис». Действительно, какая особая необходимость убивать животных, чтобы шить из них дорогостоящую одежду, если в этом нет особой необходимости?





Носящие шубы, шапки апеллируют для прикрытия холодами, но в средней полосе России в шубе нет особой необходимости: при морозах до минус 35 градусов по Цельсию вполне согреет, например, и так называемый пуховик. Вывод напрашивается сам собой – люди носят дорогостоящую одежду из меха и кожи не для того, чтобы согреться, или что это очень удобно, а с одной единственной целью – «покрасоваться», показать свой достаток, похвастаться. А убивать редких животных из-за их меха – это также безнравственно.





Вывод из всего вышесказанного напрашивается сам собой – любое веяние современной моды, особенно женской, так или иначе вредит здоровью и/или нравственности. Допускаю, что некоторые женщины и девушки одеваются вульгарно не осознанно, потому что так «можно» и «модно», одеваются в то, «что продают в магазине». Но большинство их одеваются так осознанно – для того, чтобы продемонстрировать свою эффектность. Женщины, озабоченные своей эффектностью, внешне стали не отличимы от путан (так как и одеваются на одних и тех же рынках и магазинах). Разница только в поведении одних и других, а внешне вполне возможно, что путаны могут одеваться даже скромнее и невульгарнее, чем относительно нормальные женщины. Одним словом, современная женская мода – это оружие массового поражения.





Источник: ruslekar

