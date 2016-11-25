"Ты у себя одна", - Маша Ефросинина

На примере собственной жизни и здоровья Маша Ефросинина поделилась главными секретами, которые помогли ей решить проблему с лишним весом, найти баланс между семьей, работой и собственными увлечениями, а также понять, что каждая женщина является главной осью своей жизни.





"Женщина - главная ось своей жизни. Она должна любить, быть любимой, работать, быть всесторонней развитой и растить детей, но она не должна забывать, что на ее оси все держится. Женщина не может нуждаться в мужчине – он должен быть ей интересен, она не должна приносить себя в жертву детям – ей достаточно их любить и поддерживать. Современные женщины о себе забывают. Если начать вовремя себя любить, уважать и заботиться, то ты сразу по-другому начинаешь относиться к еде, которую ешь, начинаешь любить свое тело и заниматься спортом, расширяешь свой кругозор, получаешь новые знания и в результате только выигрываешь", – говорит Маша Ефросинина,











Маша Ефросинина с мамой





"Вес – главный урок, который научил меня любить себя. Я 10 лет боролась с лишними килограммами и на собственном опыте пришла к выводу, что это всего лишь иллюстрация того, что у тебя есть проблема. Здоровый человек полным не бывает. Проверено".

"Когда я приехала в 17 лет в Киев и начала жить самостоятельно, я осознала, что у меня нет культуры еды. Учитесь готовить, учите этому своих дочерей. Умение сделать вкусно и полезно станет необходимым фундаментом вашего здоровья".





"Когда я пришла к врачу со своими проблемами, он у меня спросил "Сколько вы спите?", а я как-раз вела утреннее шоу и спала по 2-3 часа в сутки. Врач мне объяснил, что во время сна вырабатывается мелатонин, который отвечает за обмен веществ. Если его не хватает, то обмен замедляется. В моем случае все было ясно: из-за отсутствия сна мой обмен веществ практически прекратился и поэтому я набирала лишний вес даже от одного зеленого яблока".

"8 часов сна каждой женщине необходимо как крем для морщин. Это лучший крем от морщин. Когда я начала нормально спать, я начала худеть. Я носила на себе 20 лишних килограмм, и отсутствие сна стало первопричиной этого. Здоровый сон – мой второй совет".





"Из личной практики: по возможности ложитесь раньше полуночи и вставайте со светом в комнате. Также я не наедаюсь на ночь: сон проходит глубже, спокойнее и легче. Еще крайне рекомендую не брать с собой в спальню телефоны, гаджеты и компьютеры. Проведите эксперимент и просто на неделю уберите электронику из комнаты. Уверена, что результат почувствуете сразу. И напоследок: ничем не занимайтесь в кровати, кроме секса".





"Мой совет сегодня – нет диетам. Диета, которую вы планируете на несколько ближайших дней или даже недель, это катастрофа. Одним махом вы уничтожаете свое здоровье. В моей жизни была масса диет – от кефирной и очистки по Малахову до мезотерапии и кодирования, но вес продолжал расти. Не говорите себе "Я сажусь на диету" – мозг мгновенно вопринимает эту фразу как угрозу. Я начала худеть, когда начала есть и, естественно, спать. Разбирайтесь, что такое для вас еда".





"Женское здоровье – чрезвычайно важная часть жизни, которую нельзя пускать на самотек. Обязательно следите за своим гормональным фоном. Если бы мне предложили принимать гормоны или поехать на самую высокую точку земного шара, найти там какой-то цветочек, перетереть его в порошок и выпить, то я без раздумий выбрала бы второе. Сделайте все возможное, чтобы гормональные препараты не попадали в ваш организм, если это не единственный способ решить существующую проблему. У каждой женщины должен быть свой гинеколог и эндокринолог: они будут следить за вами. Не ждите, когда проблема прийдет – будет поздно. У вас же есть свой парикмахер или мастер по маникюру, так что вам стоит раз в полгода пойти и сдать анализы".





"Банально, но следующий совет – спорт. В моей жизни не было периода, чтобы я не занималась спортом, но его нужно правильно для себя подобрать, чтобы не навредить. Например, тренажеры – это не мое, сейчас я занимаюсь индивидуально – смесь фитнеса, пилатеса и кардионагрузок. Периодически бегаю. Когда вам плохо и вы зажаты – занимайтесь. Перед эфиром я даю себе двойную нагрузку. Заставляйте себя заниматься спортом. Нужно определить свои биологические часы и просто начать. С 30 минут. И все получится".





"Ты главная ось своей жизни – к этому выводу я шла долгих 15 лет. Это важно понимать молодым женщинам. Вы должны быть полноценной личностью, не сосредотачиваться на чем-то одном – работе или семье. Ищите баланс. Я вовремя осознала это и смогла спасти свою семью, оставшись интересной мужу. От того, что вы будете себя считать главной осью, ничего не испарится, оно наполнится. Никогда не останавливайтесь: заниматься собой нужно планомерно, ценить себя, свои цели и свободное время".









Маша Ефросинина с дочерью Наной





"Я уверена, что с возрастом каждая женщина становится красивее. Вот мои основные и очень простые правила: обязательно завтракайте, хотите есть – пейте, скажите нет алкоголю – попробуйте не пить даже бокал вина в течение двух недель и результат не заставит ждать, попробуйте ужинать около 7 вечера и не позже. Также я рекомендую раздельное питание, до обеда ешьте углеводы, а вечером – овощи и белки. К тому же, я за витамины: у нас много стрессов и нам тоже нужна помощь".













"Раз в месяц я позволяю себе наестся, даже конфеты "Коровка" (смеется. – Прим. ред.), но после этого занимаюсь еще усерднее. Я не взвешиваюсь, а делаю основные четыре замера – бедра, талия, грудь и руки. Часто делаю зарядку в постели – от обычного упраждения "велосипед" до качания пресса. Посвятите этому только 10 минут в день – и вы меня вспомните с благодарностью".





"Никогда не становитесь сбоку на фотографиях и будьте осторожны с руками, они могут полнить вас на фотографиях. Выбирайте платья с длинным рукавом или набрасывайте шаль".













"Хочется закончить шуткой: женщина должна быть красивой, здоровой и счастливой. Больше она никому ничего не должна".





источник: vogue.ua





