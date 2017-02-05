Денежное дерево привлечет в дом богатство

Это один из важных талисманов фэн-шуй. Его эффективность уже не является спорной, она доказана временем и подтверждена теми, кто испытал воздействие данного растения на свою жизнь.





Мастера фэн-шуй утверждают, что по мере роста денежного дерева, будет расти и благосостояние. Так при появлении каждого нового листочка привлекается небольшой доход.





Растение ставится в юго-восточной стороне квартиры, так как здесь расположена зона, отвечающая за богатство. Она должна иметь естественный источник освещения. Лучшим местом является подоконник или лоджия. После размещения талисмана в подходящей зоне, его надо активировать.





Существует несколько способов активация денежного дерева. Например, закопать в горшке с толстянкой монетку. Для русских людей привычнее закапывать не китайскую монету, а родную десятирублевую. Чем крупнее по номиналу монета, тем, соответственно, больше будет привлекаться денег. Не стоит закапывать в горшок большое количество монет. Если хочется усилить эффект, достаточно положить три монетки под горшок с растением. Желая привлечь валюты других стран, для активации талисмана применяются заграничные монеты.





Но мало закопать монетки и ждать. Денежное дерево нужно любить и даже разговаривать с ним. Как известно, растения чувствуют энергетику людей. И если человек пребывает в плохом настроении, то оно может и завянуть. Ласковые слова, произносимые при поливе деревца, будут способствовать его подзарядке.





В тематических магазинах «Фэн-шуй» частенько продаются искусственные талисманы в виде денежного дерева. Когда нет желания или возможности выращивать живое растение, возможно приобретение и такого варианта талисмана. Но поскольку он не будет расти, то эффекта возможно не произведет. Подобные талисманы используются для привлечения кратковременного дохода. Характерная сфера применения в бизнесе, когда необходимо заключить важную сделку.





Установив в квартире или на рабочем месте денежное дерево, не стоит забывать о его предназначении. Оно будет действовать только в том случае, если человек решительно настроен на повышение своего финансового уровня. И только тогда в жизни произойдут удивительные перемены, несущие в дом благополучие.





Уход за денежным деревом





Многие люди предпочитают покупать уже выросшее большое растение, но результативнее будет самостоятельное выращивание денежного дерева. Оно не привередливо, поэтому за ним не сложно ухаживать.





Древовидная толстянка (крассула), которое в обиходе называют денежным деревом, относится к суккулентам, с объемной мясистой кроной и толстым, бутылочным стеблем. Листья серо - зеленые, округлые, длинной около 7 см и шириной 3,5 см, плотные, краснеющие снизу и по краям. По всей поверхности листа располагаются гидатоды - водные устьица.





Иногда растения при нехватке влажности воздуха, образует воздушные корни. Мало кто знает и видел, но толстянка очень красиво цветет белыми, иногда кремовыми цветами, образуя соцветия похожие на метелку. Очень любит светлое и хорошо проветриваемое теплое помещение летом, при этом растению нужна зимовка, поэтому его выносят на балкон, где температура должна быть не ниже +10 С. Это позволяет заложить почки цветков на следующий год. Летом идеальное содержание на балконе, а лучше на улице.





Поливать денежное дерево следует весной и летом не обильно, раз в 3 дня, осенью полив сокращают, в зимнее время растение плохо переносит воду вовсе. Очень устойчиво к сухому воздуху, но периодически его нужно опрыскивать.





Подкормка нужна растению именно для суккулентов или кактусов, перекорм очень губителен для крассулы, растение полностью может скинуть листья.





Для посадки денежного дерева необходим росток толстянки. Размножают растение стеблевыми черенками, они очень легко приживаются в любое время года. Молодое растение нужно пересаживать один раз в год, старые можно не трогать, заменив 50% земли сверху. Земля подходит как рыхлая, так и можно использовать грунт для кактусов с добавкой песка. После пересадки, полив должен быть наиболее аккуратным, чтобы не вызвать загнивание корней. Корни у денежного дерева поверхностные, поэтому горшок нужен широкий и неглубокий, некая плошка.





Являясь символом благополучия в доме, денежного дерева также имеет другое полезное свойство - оно снижает общее состояние микробов в воздухе на 70%.





Источник: astromystik.ru







