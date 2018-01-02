Народные способы избавиться от похмелья

Пей много воды





Похмелье - признак того, что твой организм обезвоживается. Чтобы избежать головной боли, головокружения и тошноты, пей много воды. Особенно это важно делать, если открылась рвота.





Воду лучше пить очищенную негазированную или кокосовую воду, она богата электролитами, дисбаланс в организме которых также может стать причиной развития мигрени.





Избегай яркого света и громких звуков





Похмелье вызвать повышенную чувствительность к свету и шуму. Опусти шторы, избегай громкой музыки и, если выходишь из дома, надевай солнцезащитные очки.





Приготовь воду с лимоном и медом





Добавь в кипяченую воду лимон и мед и выпей этот напиток. Лимоны восполнят уровень необходимых тебе витаминов, мед помогает сбалансировать уровень сахара в крови, который, как правило, из-за употребления алкоголя колеблется.





Избегай кофе и напитков с кофеином





Кофе и кофеиносожержащие напитки еще больше обезвоживают организм, поэтому лучше тебе после них не станет.





Съешь имбирь или завари имбирный чай





Имбирь помогает успокоить желудок, особенно во время приступов тошноты. Так что, дабы облегчить состояние, пожуй кусочек свежего имбиря или сделай себе имбирный чай.





Пожуй крекеры или сделай тосты





Крекеры и тосты облегчат тошноту и впитают алкоголь, помогая твоему организму быстрее восстановиться.





Приготовь картофель с молоком





Картофель с молоком - отличный источник калия и кальция, которые алкоголь выводит из организма. Это блюдо даже лучше, чем бананы или таблетки.





Завари чай из расторопши





Этот напиток поможет облегчить головную боль, а также поможет печени очиститься от вредных токсинов, содержащихся в спирте. Чтобы приготовить чай из расторопши, добавь в чашку воды чайную ложку семян расторопши, прокипяти и процеди напиток.





Отправляйся в постель





Алкоголь нарушает цикл сна, поэтому ты можешь ощущать сильную усталость, будто твое тело и вовсе не отдыхало. Ложись в постель и постарайся поспать несколько часов, это поможет тебе почувствовать себя лучше в кратчайшие сроки.





Источник: ivona

